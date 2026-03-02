Òmnium Anoia ratifica la junta directiva i presenta un 2026 centrat en llengua i cohesió
Íngrid March continuarà al capdavant de l’entitat, que consolida activitats culturals i lingüístiques
Regió7
L’assemblea general ordinària d’Òmnium Cultural a la comarca de l’Anoia, celebrada la setmana passada a la seu de l’entitat, va reunir una trentena de socis per aprovar el pressupost i el pla de treball per al 2026, així com per ratificar la junta directiva encapçalada per Íngrid March.
Durant la sessió, la presidenta va presentar les principals línies d’actuació per a l’any vinent, que inclouen iniciatives en àmbits com la llengua, la cohesió social, la cultura i la formació. Entre els projectes destacats hi ha “Vincles”, un programa pensat per facilitar la pràctica del català en entorns informals, especialment adreçat a persones que l’estan aprenent o que no el poden utilitzar habitualment.
La junta també va fer balanç de les activitats desenvolupades durant l’últim any, com el club de lectura juvenil, la taula d’habitatge, el pla pel català al comerç i diverses exposicions organitzades a la seu social. A més, es van anunciar algunes de les cites previstes per als pròxims mesos, com la Festa Estellés, diferents diades commemoratives i la celebració dels XXII Premis al Compromís Cultural, que tindran lloc el 18 de setembre al Teatre de l’Ateneu.
La cloenda de l’assemblea va anar a càrrec de Laia Torras, membre de la junta directiva nacional de l’entitat i veïna d’Igualada. Torras va destacar el paper d’Òmnium en el context social actual i va assenyalar els reptes vinculats a la diversitat d’orígens de la població catalana. També va reivindicar el català com un element clau de cohesió social i va defensar la necessitat de reforçar el projecte cultural de l’entitat.
Actualment, Òmnium compta amb 2.697 socis repartits entre els 33 municipis de la comarca de l’Anoia, fet que la consolida com una de les entitats amb més base social del territori.
Incorporació de nous perfils a la junta
La junta directiva es manté al capdavant de l’entitat, però incorpora dues noves vocalies amb perfils joves. L’equip continua format íntegrament per voluntaris i cap dels càrrecs és remunerat, segons es va remarcar durant l’assemblea.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
- Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà