Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaRosalíaPremis GoyaMònica ClementeEstats Units i Israel ataquen IranJosefina Vilaseca
instagramlinkedin

Òmnium Anoia ratifica la junta directiva i presenta un 2026 centrat en llengua i cohesió

Íngrid March continuarà al capdavant de l’entitat, que consolida activitats culturals i lingüístiques

Assemblea de socis d'Òmnium Anoia

Assemblea de socis d'Òmnium Anoia / Òmnium Cultural

Regió7

Igualada

L’assemblea general ordinària d’Òmnium Cultural a la comarca de l’Anoia, celebrada la setmana passada a la seu de l’entitat, va reunir una trentena de socis per aprovar el pressupost i el pla de treball per al 2026, així com per ratificar la junta directiva encapçalada per Íngrid March.

Durant la sessió, la presidenta va presentar les principals línies d’actuació per a l’any vinent, que inclouen iniciatives en àmbits com la llengua, la cohesió social, la cultura i la formació. Entre els projectes destacats hi ha “Vincles”, un programa pensat per facilitar la pràctica del català en entorns informals, especialment adreçat a persones que l’estan aprenent o que no el poden utilitzar habitualment.

La junta també va fer balanç de les activitats desenvolupades durant l’últim any, com el club de lectura juvenil, la taula d’habitatge, el pla pel català al comerç i diverses exposicions organitzades a la seu social. A més, es van anunciar algunes de les cites previstes per als pròxims mesos, com la Festa Estellés, diferents diades commemoratives i la celebració dels XXII Premis al Compromís Cultural, que tindran lloc el 18 de setembre al Teatre de l’Ateneu.

La cloenda de l’assemblea va anar a càrrec de Laia Torras, membre de la junta directiva nacional de l’entitat i veïna d’Igualada. Torras va destacar el paper d’Òmnium en el context social actual i va assenyalar els reptes vinculats a la diversitat d’orígens de la població catalana. També va reivindicar el català com un element clau de cohesió social i va defensar la necessitat de reforçar el projecte cultural de l’entitat.

Actualment, Òmnium compta amb 2.697 socis repartits entre els 33 municipis de la comarca de l’Anoia, fet que la consolida com una de les entitats amb més base social del territori.

Notícies relacionades

Incorporació de nous perfils a la junta

La junta directiva es manté al capdavant de l’entitat, però incorpora dues noves vocalies amb perfils joves. L’equip continua format íntegrament per voluntaris i cap dels càrrecs és remunerat, segons es va remarcar durant l’assemblea.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents