Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
La cambra catalana impulsa un pla per frenar el deteriorament d'aquests edificis històrics, amb l'objectiu de garantir-ne la continuïtat i nous usos
Regió7
El Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta impulsada per Junts per Catalunya per desenvolupar un pla integral de conservació dels molins paperers de les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès, amb l’objectiu de preservar aquest patrimoni i reconèixer-lo com un element clau de la indústria paperera catalana.
La resolució aprovada posa en relleu el valor arquitectònic, històric i social d’aquestes construccions, així com la seva contribució al desenvolupament industrial i empresarial del país. La iniciativa busca frenar el deteriorament que afecta molts d’aquests edificis, reforçar-ne la protecció i facilitar que puguin acollir nous usos que en garanteixin la continuïtat.
Entre les mesures acordades, el Parlament insta el Govern a crear una comissió d’estudi amb la participació de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments implicats per elaborar un Pla Director. També es preveu habilitar una partida pressupostària específica per al manteniment i la conservació dels molins, així com establir un marc normatiu que garanteixi la seva protecció, seguretat jurídica i la promoció de futures activitats.
La proposta també inclou el suport institucional a la candidatura europea liderada pel Museu Molí Paperer de Capellades per incloure una selecció dels molins paperers de l’Anoia i el Penedès a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
La diputada de Junts al Parlament Montse Ortiz ha destacat la importància d’aquest patrimoni, assegurant que "els molins paperers són història viva de la industrialització catalana i del nostre caràcter emprenedor", i ha advertit que "no podem permetre que es perdin".
Per la seva banda, el regidor de Capellades Marcel·lí Martorell ha defensat la necessitat de preservar aquest llegat patrimonial, que considera part essencial de la identitat industrial i històrica del territori. "Protegir i donar nous usos als molins paperers és preservar el llegat patrimonial que hem rebut", ha afirmat.
Amb aquesta resolució, el Parlament fa un pas per reforçar la protecció d’un conjunt patrimonial únic vinculat a la tradició paperera catalana i amb una forta presència a les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès.
