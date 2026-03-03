Els Bombers rescaten sana i estàlvia una gossa que havi caigut per un terraplè a Sant Martí de Tous
L'animal, d'uns 50 quilos, ha hagut de ser pujat amb un gruatge fet des del camió escala dels Bombers
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat una gossa que aquesta tarda havia caigut daltabaix d'un terraplè al Pont de l'Eucària, a Sant Martí de Tous. L'avís s'ha donat poc abans d'un quart de sis de la tarda. La persona que passejava amb el gos ha avisat els bombers que l'animal havia caigut a la mica de riera que passa per sota i que no podia pujar.
Els Bombers hi han desplaçat una dotació, el camió escala, i amb ell s'ha despenjat un membre del cos i ha fet un gruatge de l'animal, fins a poder-lo retornar al camí sa i estalvi.
Al cap d'una hora de l'avís, els Bombers retornaven al parc i la gossa a casa seva, després de l'ensurt.
Subscriu-te per seguir llegint
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?