Els Bombers rescaten sana i estàlvia una gossa que havi caigut per un terraplè a Sant Martí de Tous

L'animal, d'uns 50 quilos, ha hagut de ser pujat amb un gruatge fet des del camió escala dels Bombers

La gossa, d'uns 50 quilos, no ha patit ferides de consideració, malgrat l'alçada del talús

La gossa, d'uns 50 quilos, no ha patit ferides de consideració, malgrat l'alçada del talús

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat una gossa que aquesta tarda havia caigut daltabaix d'un terraplè al Pont de l'Eucària, a Sant Martí de Tous. L'avís s'ha donat poc abans d'un quart de sis de la tarda. La persona que passejava amb el gos ha avisat els bombers que l'animal havia caigut a la mica de riera que passa per sota i que no podia pujar.

Els Bombers hi han desplaçat una dotació, el camió escala, i amb ell s'ha despenjat un membre del cos i ha fet un gruatge de l'animal, fins a poder-lo retornar al camí sa i estalvi.

Imatge del Bomber pujant la gossa amb un gruatge fet des del camió escala

Imatge del Bomber pujant la gossa amb un gruatge fet des del camió escala

Al cap d'una hora de l'avís, els Bombers retornaven al parc i la gossa a casa seva, després de l'ensurt.





