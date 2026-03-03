FineArt acollirà una taula rodona en honor a Cesc Elías
L'associació paranoiaaccions ha organitzat l'acte per fer un repàs al perfil i la trajectòria del fotògraf igualadí que va morir de forma sobtada el passat juliol
Sota el títol "el repte de captar l'ànima de les persones" l'associació paranoiaaccions ha organitzat una taula rodona en el marc del FineArt per fer un homenatge a la figura de Cesc Elías, fotograf i educador igualadí que va morir de forma sobtada als 53 anys el passat 29 de juliol. L'acte tindrà lloc el dissabte 7 de març a les 12 del migdia a La Bastida del Rec.
Segons membres de l'entitat organitzadora, l'acte pretén "per fer un repàs del perfil humà i artístic de l’educador i fotògraf igualadí Cesc Elias". La taula rodona, conduïda per Toni Méndez, comptarà amb la presència de Pep Elias, assessor en comunicació i germà del Cesc; Sílvia Cabrera, performer i curadora; Maricel Forn, periodista i Jaume Noguera, fotògraf.
Amb aquest acte, l’associació cultural paranoiaccions vol aprofundir en la vessant més artística de Cesc Elias i alguns dels seus projectes més destacats, com Humans de l’Anoia o Retrats BCN.
Cesc Elias
El fotògraf i educador social igualadí Cesc Elias va morir sobtadament el 29 de juliol de 2025 a l’edat de 53 anys. Vinculat durant anys a l’àmbit social, havia estat director del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Llar d’Igualada, on va desenvolupar una tasca molt reconeguda amb infants i joves en situació de vulnerabilitat.
Era educador social de professió, però va destacar pel seu vessant artístic com a fotògraf, sovint sota el nom de Cesc Sales, impulsant projectes amb una forta mirada humana i social, com la sèrie RetratsBcn, exposada al festival FineArt Igualada.
En els darrers anys exercia com a director de l’Espai Polivalent de Badalona, vinculat als Maristes. La seva mort va causar una gran commoció en els àmbits educatiu, social i cultural, on era molt estimat per la seva sensibilitat, compromís i dedicació a les persones més vulnerables.
