Igualada és un punt de trobada entre empreses i talent jove amb la Fira UdL Treball
Un centenar d’estudiants participen de la trobada al Campus Universitari Igualada-UdL en una edició orientada a enfortir el vincle amb el món empresarial
Ruben Costa
La dotzena edició de la Fira UdL Treball, una iniciativa impulsada per la Universitat de Lleida al Campus Universitari Igualada-UdL, ha reunit un centenar de joves interessats en orientar el seu futur professional i una dotzena d'empreses que han presentat les seves necessitats per incorporar persones als seus equips. La mateixa acció d'Igualada s'ha dut a terme simultàniament a diferents campus de la UdL, com el Campus de Cappont, el Campus de Ciències de la Salut de Lleida i l’Escola Tècnica d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV).
Durant tot el matí, els participants han pogut visitar els diferents estands de les empreses, establir contacte directe amb els responsables de selecció i, si era el cas, demostrar el seu interès per l'oferta laboral que oferien. Grau Baquero Armans, el delegat de la rectora pel Campus Universitari Igualada-UdL, ha subratllat la interacció directa que hi ha hagut entre les empreses i els alumnes. "Aquesta interacció és un primer contacte molt valuós, ja que sovint és amb aquestes mateixes empreses que els estudiants acabaran fent pràctiques o iniciant la seva trajectòria professional". La jornada ha tingut també una sessió “Oportunitats + IA”, dirigida per Francesc Gelida, orientador laboral i consultor en intel·ligència artificial. Gelida ha destacat com la intel·ligència artificial està transformant els processos de selecció i quines competències són clau per millorar l’ocupabilitat en un entorn laboral en constant canvi. Com a novetat, aquesta edició ha incorporat un sorteig d’una tauleta digital entre els assistents.
Les empreses que han participat en aquesta edició de la Fira UdL Treball al Campus d’Igualada han estat ABC Global Solutions; Corporació Alimentària Guissona, SA; Cultural Care Spain, SL; EMSA Tecnologia Química; Grup Carles Gestió i Projectes; HSM Industrial Networks, SLU; Logicommerce Beyond, SLU; Oreka Information Technologies, SL; OVB Allfinanz; Randstad Empleo ETT, SA; Sanitas Hospitals i Taller Àuria, SCCL.
D'altra banda, l'oferta acadèmica d'Igualada tindrà visibilitat les setmanes vinents. Del 18 al 22 de març, La Universitat de Lleida serà present al Saló de l'Ensenyament de Barcelona. Posteriorment, els dies 26 i 27 de març, el mateix Campus Universitari Igualada-UdL participarà amb estant propi a la Fira de l'Ensenyament d'Igualada per donar a conèixer la seva oferta formativa a la ciutat.
