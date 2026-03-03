Jorba reforça la seguretat amb nous punts de llum i la instal·lació de càmeres lectores de matrícules
Amb una inversió total de 42.000 euros, l'Ajuntament de Jorba implementa mesures per augmentar la seguretat, incloent nous fanals i sistemes de vídeo vigilància
Regió7
L’Ajuntament de Jorba han dut a terme diverses actuacions d’enllumenat públic i la instal·lació de càmeres de seguretat amb detectors de matrícules en diferents punts del municipi amb l'objectiu de "reforçar la seguretat i millorar la qualitat de vida al municipi".
Pel que fa a l’enllumenat, s’han instal·lat nous punts de llum amb l’objectiu de millorar la visibilitat, la seguretat i l’accessibilitat a diferents zones. En concret, s’han col·locat: 2 nous fanals al carrer del Cementiri, 3 fanals al carreró que connecta el carrer de la Sort amb la plaça de la Font, 1 fanal solar en una masia del municipi, 1 punt de llum entre el carrer de les Moreres i el carrer Major de Sant Genís. Aquestes actuacions han suposat una inversió aproximada de 14.000 euros.
L'Ajuntament també ha instal·lat càmeres de seguretat Alphanet equipades amb lectors de matrícules en diferents accessos i punts estratègics del municipi. Aquest sistema permet reforçar el control d’entrades i sortides de vehicles, millorar la prevenció davant possibles actes incívics o delictius i facilitar la col·laboració amb els cossos de seguretat quan sigui necessari. La inversió destinada a aquesta actuació és d’aproximadament 28.000 euros.
Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de Jorba reafirma el seu compromís amb la seguretat ciutadana i la protecció de l’espai públic, apostant per actuacions que contribueixin a un municipi més segur, accessible i tranquil per a tothom.
