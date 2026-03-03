Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jorba reforça la seguretat amb nous punts de llum i la instal·lació de càmeres lectores de matrícules

Amb una inversió total de 42.000 euros, l'Ajuntament de Jorba implementa mesures per augmentar la seguretat, incloent nous fanals i sistemes de vídeo vigilància

Noves càmeres amb lector de matrícula

Noves càmeres amb lector de matrícula / Ajuntament de Jorba

Regió7

Jorba

L’Ajuntament de Jorba han dut a terme diverses actuacions d’enllumenat públic i la instal·lació de càmeres de seguretat amb detectors de matrícules en diferents punts del municipi amb l'objectiu de "reforçar la seguretat i millorar la qualitat de vida al municipi".

Pel que fa a l’enllumenat, s’han instal·lat nous punts de llum amb l’objectiu de millorar la visibilitat, la seguretat i l’accessibilitat a diferents zones. En concret, s’han col·locat: 2 nous fanals al carrer del Cementiri, 3 fanals al carreró que connecta el carrer de la Sort amb la plaça de la Font, 1 fanal solar en una masia del municipi, 1 punt de llum entre el carrer de les Moreres i el carrer Major de Sant Genís. Aquestes actuacions han suposat una inversió aproximada de 14.000 euros.

Aspecte dels nous fanals del poble

Aspecte dels nous fanals del poble / Ajuntament de Jorba

L'Ajuntament també ha instal·lat càmeres de seguretat Alphanet equipades amb lectors de matrícules en diferents accessos i punts estratègics del municipi. Aquest sistema permet reforçar el control d’entrades i sortides de vehicles, millorar la prevenció davant possibles actes incívics o delictius i facilitar la col·laboració amb els cossos de seguretat quan sigui necessari. La inversió destinada a aquesta actuació és d’aproximadament 28.000 euros.

Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de Jorba reafirma el seu compromís amb la seguretat ciutadana i la protecció de l’espai públic, apostant per actuacions que contribueixin a un municipi més segur, accessible i tranquil per a tothom.

Jorba reforça la seguretat amb nous punts de llum i la instal·lació de càmeres lectores de matrícules

