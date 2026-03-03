Medi Ambient
Piera eleva el reciclatge fins al 40% per deixar d’“enterrar” un milió d’euros en residus
La retirada de 28 punts d’abocament i el desplegament de 166 illes completes impulsen la fracció orgànica, que es triplica, tot i que el municipi encara és lluny del 60% europeu
Piera ha gairebé doblat el seu percentatge de reciclatge en un any després d’anys estancada per sota del 15%. En el primer any del nou model, el municipi ha passat d’una mitjana anual del 19% el 2025 a arribar al 40% el gener del 2026, segons les dades presentades aquest dimarts per l’alcaldessa, Carme González Anjaumà, i el regidor de Medi Ambient, Àngel Sabaté Solà, en una roda de premsa de balanç del servei. Les dades s’han fet públiques aquest dimarts en un acte a la pista del Gall Mullat, on el govern local ha escenificat el canvi de model amb la nova imatge del servei i la participació de les empreses adjudicatàries, Servi Transfer, Àuria i Ambiens.
González ha defensat que el municipi ha fet “un salt qualitatiu molt important” en recollida selectiva, especialment en la fracció orgànica, “amb menys impropis i millor qualitat del reciclatge”. L’alcaldessa ha remarcat que “el model funciona” i que s’ha avançat “en ordre, amb eficiència i amb qualitat ambiental”, però ha subratllat que “aquest només és un primer pas” i que cal continuar desplegant el sistema als barris “per consolidar una recollida més selectiva, més responsable i alineada amb els objectius europeus”.
Un cost que el consistori vol reduir
El regidor ha situat el canvi com una renovació “tecnològica i qualitativa” després d’un servei que, segons ha explicat, s’arrossegava des del 1983 i havia quedat “obsolet”. Entre les actuacions principals hi ha l’eliminació de 28 “banyeres” que, a la pràctica, actuaven com “abocadors a l’aire lliure” i que s’han retirat i adequat. Segons Sabaté, en molts punts la problemàtica s’ha reduït de manera immediata i, en d’altres, s’ha anat corregint amb més neteja i seguiment.
La millora també es reflecteix en el volum de residus que van directament a l’abocador: d’entre 10.000 i 12.000 tones anuals en etapes anteriors s’ha passat a 7.757 tones el 2025. Sabaté ha recordat que cada tona de rebuig costa 135 euros i ha lamentat que el 2024 “un milió d’euros” del municipi acabessin “enterrats” en residus. “Preferim invertir aquests diners en els barris, en canonades, en enllumenat o en equipaments”, ha dit.
L’orgànica puja, els impropis cauen
Un dels indicadors més rellevants del canvi és la fracció orgànica: la recollida ha passat d’unes 20 tones mensuals a prop de 70, més del triple. Alhora, els impropis han baixat del voltant del 25% a menys del 10%, un fet que el regidor atribueix als nous contenidors —amb obertures que limiten què s’hi pot llençar— i a la tasca d’informació i acompanyament als barris.
En aquest marc, l’Ajuntament ha posat en marxa el porta a porta comercial per a grans productors, amb recollida de cartró i orgànica a 80 establiments, amb l’objectiu de mantenir l’eix comercial “més net i accessible” i reduir la presència de contenidors al centre. Paral·lelament, s’ha implantat la recollida per saques per a fracció vegetal i voluminosos a tot el terme municipal, un servei gratuït que es pot activar a demanda i que, segons el consistori, s’està resolent en terminis d’uns 10 a 12 dies en els casos més desfavorables.
Contenidors tancats per frenar el “turisme d’escombraries”
El desplegament físic del model també ha suposat un canvi d’escala: el municipi ha instal·lat 166 illes completes de contenidors (totes les fraccions a cada punt), amb contenidors de més capacitat —en el cas de l’orgànica, de 360 litres a 2.000— i una flota renovada amb nous vehicles de càrrega lateral.
Sabaté ha alertat també del fenomen del “turisme d’escombraries”, amb residus provinents de municipis veïns que fan porta a porta i que acaben a Piera. Per això, el consistori aposta pels contenidors tancats amb identificació. Tot i admetre que l’incivisme no desapareix del tot, el regidor ha assegurat que hi ha inspeccions i sancions: “avui mateix” s’han tramitat tres multes de 300 euros cadascuna per abocaments fora del contenidor.
Menys queixes després del pic de l’estiu
El regidor ha reconegut que el moment més delicat del desplegament va ser l’estiu passat, quan es van retirar contenidors vells, netejar zones amb residus acumulats i eliminar banyeres en un context de calor. “Són processos traumàtics en certa manera i sempre hi ha coses a polir”, ha admès. Amb tot, ha assegurat que el volum de queixes “ha disminuït moltíssim” i que una part de les incidències provenien de la manca d’informació o de “bulos” sobre el sistema. En aquest sentit, ha defensat el paper de l’oficina d’atenció ciutadana i l’acompanyament d’Ambiens, que ha permès resoldre dubtes i ajustar ubicacions de contenidors quan els veïns han aportat “feedback” útil. “La gent es pensa que un contenidor queda escrit en pedra, però s’han fet ajustos”, ha exemplificat.
Reforç de neteja viària
En paral·lel a la recollida selectiva, l’Ajuntament ha reforçat la neteja viària, un servei que fins ara es considerava insuficient per l’extensió del terme municipal (57 km²). Segons el consistori, el contracte preveu una plantilla de 15 persones —la majoria del municipi i subrogades de l’anterior servei— i l’ampliació de mitjans. L’escombrada motoritzada ha passat d’un a tres vehicles, amb equips elèctrics per reduir soroll i emissions, i s’han programat tres passades anuals de desbrossada als barris.
Tot i els avenços, l’Ajuntament insisteix que el repte és consolidar hàbits: “les persones som animals de costum”, ha resumit Sabaté. El govern municipal defensa que el model és “més net i més eficient”, però admet que cal temps i continuïtat per acostar-se a la mitjana catalana —situada al voltant del 47%— i al 60% que marca la Unió Europea.