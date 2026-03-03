TEDxIgualada celebra la 3a edició de les Talent Talks com a aparador del talent jove local
Vuit alumnes dels instituts Pere Vives i Joan Mercader presenten els seus treballs de recerca en format divulgatiu
Les Talent Talks, la presentació oberta de Treballs de Recerca coorganitzada per TEDxIgualada i l’Institut Pere Vives Vich, han celebrat aquest divendres la seva tercera edició a la Sala Andrés Calvo del centre, a Igualada. L’esdeveniment consolida aquest format com una plataforma per visibilitzar el talent estudiantil i apropar la recerca jove al públic general.
L’acte forma part de la sèrie de Salons de petit format que TEDxIgualada té previst organitzar al llarg de l’any i va comptar amb la participació de vuit alumnes dels Institut Joan Mercader i Institut Pere Vives Vich. Les xerrades, breus i rigoroses, van realçar la capacitat comunicativa de l’alumnat i la diversitat temàtica dels treballs.
Investigacions diverses i mirada crítica
Els estudiants van abordar qüestions vinculades a la política contemporània, la música i l’educació, la cultura pop, la literatura, la salut, la creació artística i l’anàlisi social i científica.
Pel que fa a l’Institut Joan Mercader, hi van intervenir:
- Georgina Abadal Rubio, amb una exploració sobre animació híbrida 2D/3D.
- Martina Callizo Rubio, amb una anàlisi sobre l’herència de les dictadures en els discursos de l’extrema dreta.
- Laia Enrich Güell, amb un treball sobre la influència de la literatura en David Bowie.
- Derick Panin Fosu Konadu, amb una investigació sobre l’impacte del colesterol en la salut.
Per part de l’Institut Pere Vives Vich, els ponents van ser:
- Eric del Rio Sanz, amb una modelització matemàtica d’una fuga de Johann Sebastian Bach.
- Hidaya Mir Benouda, amb una reflexió sobre el paper de la música en l’educació.
- Ariadna Lasala Lara, amb una anàlisi crítica del cas Wanninkhof i el tractament mediàtic.
- Carla Cuervo Rovira, amb un recorregut pel cos i el vestit al llarg del segle XX.
Proper Salon sobre genètica
TEDxIgualada reafirma així la seva voluntat d’arribar al públic jove compromès amb les idees i de continuar teixint aliances amb centres educatius del territori.
La programació continuarà amb nous Salons durant l’any. El pròxim tindrà lloc el 12 de març a les 6 de la tarda, sota el títol “Què m’hagués agradat saber de la genètica si no fos genetista”, a càrrec de la doctora Aina Marsal-Olivan, a l’edifici 4DHealth.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?