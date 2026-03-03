Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

TEDxIgualada celebra la 3a edició de les Talent Talks com a aparador del talent jove local

Vuit alumnes dels instituts Pere Vives i Joan Mercader presenten els seus treballs de recerca en format divulgatiu

Ponents de l'edició d'enguany a les Talent Talks

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

Les Talent Talks, la presentació oberta de Treballs de Recerca coorganitzada per TEDxIgualada i l’Institut Pere Vives Vich, han celebrat aquest divendres la seva tercera edició a la Sala Andrés Calvo del centre, a Igualada. L’esdeveniment consolida aquest format com una plataforma per visibilitzar el talent estudiantil i apropar la recerca jove al públic general.

L’acte forma part de la sèrie de Salons de petit format que TEDxIgualada té previst organitzar al llarg de l’any i va comptar amb la participació de vuit alumnes dels Institut Joan Mercader i Institut Pere Vives Vich. Les xerrades, breus i rigoroses, van realçar la capacitat comunicativa de l’alumnat i la diversitat temàtica dels treballs.

Investigacions diverses i mirada crítica

Els estudiants van abordar qüestions vinculades a la política contemporània, la música i l’educació, la cultura pop, la literatura, la salut, la creació artística i l’anàlisi social i científica.

Pel que fa a l’Institut Joan Mercader, hi van intervenir:

  • Georgina Abadal Rubio, amb una exploració sobre animació híbrida 2D/3D.
  • Martina Callizo Rubio, amb una anàlisi sobre l’herència de les dictadures en els discursos de l’extrema dreta.
  • Laia Enrich Güell, amb un treball sobre la influència de la literatura en David Bowie.
  • Derick Panin Fosu Konadu, amb una investigació sobre l’impacte del colesterol en la salut.

Per part de l’Institut Pere Vives Vich, els ponents van ser:

  • Eric del Rio Sanz, amb una modelització matemàtica d’una fuga de Johann Sebastian Bach.
  • Hidaya Mir Benouda, amb una reflexió sobre el paper de la música en l’educació.
  • Ariadna Lasala Lara, amb una anàlisi crítica del cas Wanninkhof i el tractament mediàtic.
  • Carla Cuervo Rovira, amb un recorregut pel cos i el vestit al llarg del segle XX.

Proper Salon sobre genètica

TEDxIgualada reafirma així la seva voluntat d’arribar al públic jove compromès amb les idees i de continuar teixint aliances amb centres educatius del territori.

La programació continuarà amb nous Salons durant l’any. El pròxim tindrà lloc el 12 de març a les 6 de la tarda, sota el títol “Què m’hagués agradat saber de la genètica si no fos genetista”, a càrrec de la doctora Aina Marsal-Olivan, a l’edifici 4DHealth.

