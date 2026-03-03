Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vallbona d'Anoia instal·larà més plaques solars al poliesportiu per impulsar una Comunitat Energètica Local

El projecte preveu una potència de fins a 100 kW i permetrà l’autoconsum compartit amb compensació d’excedents

Recreació digital de com quedaran les plaques fotovoltàiques instal·lades al poliesportiu

Recreació digital de com quedaran les plaques fotovoltàiques instal·lades al poliesportiu / Ajuntament de Vallbona d'Anoia

Helena Carbonell

Regió7

Igualada

L’Ajuntament de Vallbona d'Anoia ha tret a licitació l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica del poliesportiu municipal amb una potència prevista de fins a 100 kW, sota la modalitat d’autoconsum compartit amb compensació d’excedents. La iniciativa ha de permetre posar en marxa el futur Servei d’Energia Local, obert a veïns i comerços del municipi que s’hi vulguin adherir.

El nou projecte amplia l’abast inicial, que contemplava un autoconsum exclusivament municipal, i adapta la instal·lació perquè l’energia generada es pugui compartir dins el radi establert per la normativa vigent. Això farà possible que, a més de cobrir una part significativa del consum dels equipaments municipals, particulars i establiments comercials puguin beneficiar-se d’energia renovable de proximitat.

Aquesta actuació estableix les bases per a la futura constitució d’una Comunitat Energètica Local, amb l’objectiu de democratitzar l’accés a l’energia renovable, reduir la dependència de fonts fòssils i avançar cap a un model energètic més sostenible, participatiu i arrelat al territori.

Entre els objectius principals del projecte destaquen la reducció de la factura elèctrica municipal mitjançant l’autoconsum en horari solar; la disminució de la despesa energètica dels participants gràcies a la compensació d’excedents; la reducció d’emissions de CO₂ substituint part del consum convencional per energia fotovoltaica, i l’impuls d’un model energètic local i col·laboratiu.

En el procés de licitació s’hi ha presentat una única empresa i es preveu formalitzar la contractació en els dies entrants per iniciar els treballs aviat. Amb aquesta iniciativa, el consistori reforça el seu compromís amb la transició energètica i la sostenibilitat ambiental, apostant per projectes amb retorn directe per al conjunt del municipi.

