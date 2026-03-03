Vallbona d'Anoia instal·larà més plaques solars al poliesportiu per impulsar una Comunitat Energètica Local
El projecte preveu una potència de fins a 100 kW i permetrà l’autoconsum compartit amb compensació d’excedents
Regió7
L’Ajuntament de Vallbona d'Anoia ha tret a licitació l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica del poliesportiu municipal amb una potència prevista de fins a 100 kW, sota la modalitat d’autoconsum compartit amb compensació d’excedents. La iniciativa ha de permetre posar en marxa el futur Servei d’Energia Local, obert a veïns i comerços del municipi que s’hi vulguin adherir.
El nou projecte amplia l’abast inicial, que contemplava un autoconsum exclusivament municipal, i adapta la instal·lació perquè l’energia generada es pugui compartir dins el radi establert per la normativa vigent. Això farà possible que, a més de cobrir una part significativa del consum dels equipaments municipals, particulars i establiments comercials puguin beneficiar-se d’energia renovable de proximitat.
Aquesta actuació estableix les bases per a la futura constitució d’una Comunitat Energètica Local, amb l’objectiu de democratitzar l’accés a l’energia renovable, reduir la dependència de fonts fòssils i avançar cap a un model energètic més sostenible, participatiu i arrelat al territori.
Entre els objectius principals del projecte destaquen la reducció de la factura elèctrica municipal mitjançant l’autoconsum en horari solar; la disminució de la despesa energètica dels participants gràcies a la compensació d’excedents; la reducció d’emissions de CO₂ substituint part del consum convencional per energia fotovoltaica, i l’impuls d’un model energètic local i col·laboratiu.
En el procés de licitació s’hi ha presentat una única empresa i es preveu formalitzar la contractació en els dies entrants per iniciar els treballs aviat. Amb aquesta iniciativa, el consistori reforça el seu compromís amb la transició energètica i la sostenibilitat ambiental, apostant per projectes amb retorn directe per al conjunt del municipi.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?