El CAP Nord d'Igualada llança un programa per tractar l'obesitat com una malaltia en la seva globalitat
El programa CSA-LUDABLE, que és pioner, ja fa seguiment de 20 persones i preveu arribar a 50 participants en aquesta primera fase
Regió7
El CAP Igualada Nord ha posat en marxa CSA-LUDABLE, un programa d’abordatge integral de l’obesitat que combina la intervenció grupal, un seguiment individualitzat i les eines digitals. El projecte ja fa seguiment de 20 persones i l’objectiu és ampliar el grup fins a 50 participants.
La iniciativa parteix d’un enfocament multidisciplinari que considera l’obesitat una malaltia crònica i multifactorial, en la qual intervenen factors físics, emocionals i socials. L’equip està format per professionals de medicina de família, infermeria, nutrició, fisioteràpia i un referent de benestar emocional, que treballen de manera coordinada amb una mirada integral.
El programa combina sessions grupals amb visites individuals. Les sessions permeten treballar educació nutricional, activitat física adaptada, gestió de la gana emocional i estratègies de motivació, mentre que el seguiment individualitzat facilita l’ajust d’objectius i el control dels indicadors clínics.
Eines digitals
Un dels elements diferencials del projecte és la incorporació d’eines digitals per reforçar el seguiment. Els participants utilitzen plataformes com LogMeal, per al registre i anàlisi de la dieta; DigiMevo, per al suport emocional; i Doctomatic, per al control de paràmetres de salut i la comunicació amb l’equip assistencial. També tenen accés a continguts audiovisuals específics.
A propòsit d'això, en una segona fase, s’hi afegirà l’entrega de polseres intel·ligents que permeten monitorar l’activitat física diària, els nivells d’exercici i algunes constants vitals relacionades amb la salut. Aquest seguiment ajuda a objectivar els canvis, reforçar la motivació i ajustar les recomanacions de manera més precisa.
Més enllà del pes, què passa dins del cos
Abans i després de la intervenció es realitza una valoració clínica que inclou la mesura de greix superficial i visceral —aquest darrer especialment vinculat al risc cardiovascular—, indicadors metabòlics i qüestionaris de qualitat de vida. El programa es complementa amb proves com ecografies i visites mèdiques de seguiment amb resultats analítics.
Aquesta valoració permet explicar al pacient, de forma clara i visual, què està passant realment dins del seu cos, i entendre que millorar la salut no sempre significa només perdre quilos, sinó reduir risc i guanyar funcionalitat i benestar.
Segons la directora del centre, Eva Torres, l’objectiu és “anar més enllà de la pèrdua de pes i centrar-se en la millora del risc cardiovascular, la funcionalitat i l’autonomia de les persones”.
Impacte en les persones i en el sistema
CSA-LUDABLE té un impacte a dos nivells. En les persones participants, es busca millorar la qualitat de vida, reduir el risc cardiovascular, augmentar l’autoeficàcia i l’autonomia, afavorir l’adherència als canvis d’estil de vida i reduir l’estigma associat a l’obesitat.
En el sistema sanitari, el programa promou una atenció més proactiva i preventiva, millora la coordinació entre professionals, optimitza recursos i planteja un model potencialment escalable a altres centres d’Atenció Primària.
