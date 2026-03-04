Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranPorta a porta de Sant JoanToni ElíasR3RosalíaBorrasca Regina
instagramlinkedin

El CAP Nord d'Igualada llança un programa per tractar l'obesitat com una malaltia en la seva globalitat

El programa CSA-LUDABLE, que és pioner, ja fa seguiment de 20 persones i preveu arribar a 50 participants en aquesta primera fase

Una infermera del CAP Nord atén una pacient

Una infermera del CAP Nord atén una pacient / CSA

Regió7

Igualada

El CAP Igualada Nord ha posat en marxa CSA-LUDABLE, un programa d’abordatge integral de l’obesitat que combina la intervenció grupal, un seguiment individualitzat i les eines digitals. El projecte ja fa seguiment de 20 persones i l’objectiu és ampliar el grup fins a 50 participants.

La iniciativa parteix d’un enfocament multidisciplinari que considera l’obesitat una malaltia crònica i multifactorial, en la qual intervenen factors físics, emocionals i socials. L’equip està format per professionals de medicina de família, infermeria, nutrició, fisioteràpia i un referent de benestar emocional, que treballen de manera coordinada amb una mirada integral.

El programa combina sessions grupals amb visites individuals. Les sessions permeten treballar educació nutricional, activitat física adaptada, gestió de la gana emocional i estratègies de motivació, mentre que el seguiment individualitzat facilita l’ajust d’objectius i el control dels indicadors clínics.

Eines digitals

Un dels elements diferencials del projecte és la incorporació d’eines digitals per reforçar el seguiment. Els participants utilitzen plataformes com LogMeal, per al registre i anàlisi de la dieta; DigiMevo, per al suport emocional; i Doctomatic, per al control de paràmetres de salut i la comunicació amb l’equip assistencial. També tenen accés a continguts audiovisuals específics.

A propòsit d'això, en una segona fase, s’hi afegirà l’entrega de polseres intel·ligents que permeten monitorar l’activitat física diària, els nivells d’exercici i algunes constants vitals relacionades amb la salut. Aquest seguiment ajuda a objectivar els canvis, reforçar la motivació i ajustar les recomanacions de manera més precisa.

Més enllà del pes, què passa dins del cos

Abans i després de la intervenció es realitza una valoració clínica que inclou la mesura de greix superficial i visceral —aquest darrer especialment vinculat al risc cardiovascular—, indicadors metabòlics i qüestionaris de qualitat de vida. El programa es complementa amb proves com ecografies i visites mèdiques de seguiment amb resultats analítics.

Aquesta valoració permet explicar al pacient, de forma clara i visual, què està passant realment dins del seu cos, i entendre que millorar la salut no sempre significa només perdre quilos, sinó reduir risc i guanyar funcionalitat i benestar.

Segons la directora del centre, Eva Torres, l’objectiu és “anar més enllà de la pèrdua de pes i centrar-se en la millora del risc cardiovascular, la funcionalitat i l’autonomia de les persones”.

Impacte en les persones i en el sistema

CSA-LUDABLE té un impacte a dos nivells. En les persones participants, es busca millorar la qualitat de vida, reduir el risc cardiovascular, augmentar l’autoeficàcia i l’autonomia, afavorir l’adherència als canvis d’estil de vida i reduir l’estigma associat a l’obesitat.

Notícies relacionades

En el sistema sanitari, el programa promou una atenció més proactiva i preventiva, millora la coordinació entre professionals, optimitza recursos i planteja un model potencialment escalable a altres centres d’Atenció Primària.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  2. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  3. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  4. Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
  5. L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
  6. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  7. Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
  8. Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran

La crítica viral als lloguers a Manresa: “Només et cal una mica més del sou mínim per pagar el pis… i potser menjar”

La crítica viral als lloguers a Manresa: “Només et cal una mica més del sou mínim per pagar el pis… i potser menjar”

Manresa projecta el documental sobre la lluita d'una dona de l'Iran contra el patriarcat

Manresa projecta el documental sobre la lluita d'una dona de l'Iran contra el patriarcat

Solsona obre el concurs pel disseny del programa de la Festa Major

Solsona obre el concurs pel disseny del programa de la Festa Major

Proposta inèdita a Calaf: una sàtira teatral en la qual dues entitats lluiten per una subvenció

Proposta inèdita a Calaf: una sàtira teatral en la qual dues entitats lluiten per una subvenció

Junts per Manresa denuncia que el polígon del Pont Nou costarà 1,58 milions d’euros més del pressupostat

Junts per Manresa denuncia que el polígon del Pont Nou costarà 1,58 milions d’euros més del pressupostat

Santpedor acollirà el sopar de la col manresana el 12 de març

Santpedor acollirà el sopar de la col manresana el 12 de març

Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima

Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima

El Covisa Manresa remunta a Esparreguera i passa ronda a la Copa Catalunya (1-3)

El Covisa Manresa remunta a Esparreguera i passa ronda a la Copa Catalunya (1-3)
Tracking Pixel Contents