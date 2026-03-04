Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranPorta a porta de Sant JoanToni ElíasR3RosalíaBorrasca Regina
instagramlinkedin

Un igualadí que treballa a Iraq: "Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul"

9 hores per carreteres d'Iraq i Turquia per a marxar del conflicte a Iran i tornar a casa

Eusebio Guerrero a la seva feina ha tingut l'oportunitat de viure molts fets històrics

Eusebio Guerrero a la seva feina ha tingut l'oportunitat de viure molts fets històrics / Equipceramic SA

Eduard Font Badia

Manresa

L'Eusebio Guerrero ja és a camí de casa després d'un periple per les carreteres iraquianes i turques de gairebé 13 hores.

Guerrero té 63 anys i al llarg de la seva vida "les ha vistes de tots colors". Fa molts anys que treballa a l'empresa Equipceramic SA, de Vilanova del Camí, i ara és el cap del departament de termodinàmica. Actualment, estan treballant en una gran fàbrica al nord d'Iraq, a Kirkuk, i la seva feina l'ha portat a viure esdeveniment com l'esclat de la guerra civil a Argèlia el 1992.

Per això, no es posa nerviós fàcilment, però quan dissabte al matí es va llevar a un dels mòduls que fan d'habitatge a la fàbrica, i va tenir coneixement de la guerra a Iran, va veure que era moment de marxar. No tant per les bombes, "que allà no en queien, perquè no teníem cap base americana a prop, sinó per intentar esquivar el problema del bloqueig aeri".

Efectivament, l'espai aeri iraquià estava tancat, i l'única possibilitat era sortir per Turquia. Guerrero va estar en permanent contacte amb l'empresa a través d'un grup de missatgeria, com ja va explicar a Regió7 el seu company Joan Carles Cerdan. Però com també diu, es va passar "tot el diumenge, literalment, intentant convèncer els clients que havia de marxar. Ells intentaven convèncer-lo que "em quedés. Deien que no passava res, i que em podia quedar 24 o 48 hores més. Fins diumenge a les 11 de la nit no van cedir".

I a partir d'aquí va començar una autèntica road movie per les carreteres iraquianes i turques. Eusebio Guerrero, en connivència amb la seva empresa, va buscar un vol per anar a Istanbul des d'una de les ciutats turques que estan relativament a prop de la frontera d'Iraq. Va escollir l'aeroport de "Batman, sí, com el personatge. Una ciutat molt bonica i moderna". Primer problema: "estan en Ramadà, per tant, esmorzen abans de les 5 del matí. No podia sortir abans de les 6, o sigui que havia de buscar un vol al vespre. Ho vaig trametre als clients", i li cedeixen un cotxe i un xofer.

Surten cap a Zhakho per anar a Ibrahim Khalil, un dels passos fronterers entre Iraq i Turquia. El trajecte va durar 5 hores de cotxe, però el conductor iraquià no podia travessar la frontera.

Segon problema: només està indicada una entrada per a cotxes, però els duaners turcs només deixen entrar cotxes amb tres persones. A la zona, fent cua, hi ha taxistes que cobren per fer aquest pas, però ell n'havia de trobar un que el portés fins a Batman. Segons Guerrero, "és un pas molt utilitzat, sempre hi ha molta gent, però amb el conflicte estava a vessar de gent". Finalment, troba un taxi, però ara ha de buscar més gent, per omplir-lo. "Vam trobar un grup de 4 iranians s’hi van afegir. Pugen al cotxe amb maletes i tot, i llavors l'Ahmad, el taxista que havíem agafat es va prendre tan seriosament que tenia pressa que es va colar i es va posar el primer d'una fila de centenars de cotxes. Gairebé ens piquen. De crits i soroll n'hi va haver molt".

La sort per a Guerrero va ser que "a Turquia els europeus poden entrar sense visat, però igualment el control de fronteres és molt lent". Així i tot, va estar 4 hores. Ja en portàvem 9 de viatge.

I encara quedava arribar a Batman, un trajecte de gairebé 3 hores i mitja que l'Ahmad, "un autèntic Carlos Sainz, va fer en poc més de dues. Anàvem a 180, i jo vaig preferir tancar els ulls i dormir. Són els 200 dòlars més ben invertits que he pagat!"

Notícies relacionades

Un cop a Batman, i després de convèncer als tècnics de Turkish Airlines que tenia un enllaç a Istanbul amb Barcelona, "l'empresa va trucar perquè no el cancel·lessin, que anaven a fer-ho", va poder tornar a Catalunya dimarts al migdia. Va tenir més sort que no els companys que estaven a Irbil, que encara avui estaven esperant un vol a l'aeroport turc de Diyarbakir. Entre ells, un altre igualadí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  2. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  3. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  4. Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
  5. L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
  6. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  7. Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
  8. Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran

Un pare reclama davant del jutjat d'Igualada que es reobri una causa per la mort del fill per sobredosi

Un pare reclama davant del jutjat d'Igualada que es reobri una causa per la mort del fill per sobredosi

Ot Ferrer, de Berga, bronze absolut Núria Balaguer, de Bagà, or sub-18 en els europeus d'Azerbaidjan d'esquí de muntanya

Ot Ferrer, de Berga, bronze absolut Núria Balaguer, de Bagà, or sub-18 en els europeus d'Azerbaidjan d'esquí de muntanya

Tenir fills pot fer-te pagar menys a la Renda si tries bé la modalitat de declaració

Tenir fills pot fer-te pagar menys a la Renda si tries bé la modalitat de declaració

L’Ajuntament de Sant Vicenç i el Bisbat de Vic signen la cessió de Vallhonesta

L’Ajuntament de Sant Vicenç i el Bisbat de Vic signen la cessió de Vallhonesta

Seyed Mostafa Taghavi, iranià a Manresa: "La interferència del govern en la vida personal és molt esgotadora"

Seyed Mostafa Taghavi, iranià a Manresa: "La interferència del govern en la vida personal és molt esgotadora"

La guerra a l'Iran no impactarà de moment en l'evolució econòmica de la Catalunya central, segons Pimec

La guerra a l'Iran no impactarà de moment en l'evolució econòmica de la Catalunya central, segons Pimec

Un igualadí que treballa a Iraq: "Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul"

Un igualadí que treballa a Iraq: "Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul"

Plataforma Antifeixista convoca una concentració a Santpedor pels fets del ple de febrer

Plataforma Antifeixista convoca una concentració a Santpedor pels fets del ple de febrer
Tracking Pixel Contents