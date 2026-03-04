Igualada organitza una jornada per conscienciar sobre els accidents de trànsit als adolescents
El departament de Joventut i la plataforma Stop Accidents s'han coordinat per organitzar una sessió de sensibilització a estudiants d'instituts de la capital de l'Anoia
El teatre Ateneu d'Igualada acollirà el dijous 12 de març una jornada per conscienciar els joves de la ciutat sobre els accidents de trànsit. L'acte està organitzat de forma conjunta pel departament de Joventut de l'Ajuntament i la plataforma Stop Accidents i tindrà lloc entre les 11 del matí i 1/4 d'1 del migdia.
De moment hi ha inscrits més de 180 alumnes i professors de quatre instituts de la capital de l'Anoia que el dia de l'esdeveniment podran escoltar testimonis en primera persona de víctimes d'accident de trànsit i també de familiars d'aquestes víctimes. La jornada inclourà també recursos audiovisuals i dinàmiques grupals que segons la regidora responsable, Carlota Carner, "ajudaran els joves a reflexionar que agafar el cotxe o la moto no és cap broma".
La presentació de l'acte també ha comptat amb la participació d'una de les membres de Stop Accidents, Teresa Canal. En la roda de premsa ha comentat que els accidents de trànsit "tenen conseqüències directes en les persones que els pateixen, però també en les seves famílies i aquest últim punt no sempre es té en compte".
Per a Canal el format d'aquesta jornada "canvi de marxes" és una forma de "teràpia preventiva pels més joves". Tot i que considera que és una feina que s'hauria de fer a les autoescoles quan els joves es posen per primera vegada davant el volant, "no podem esperar si volem que la xifra de morts a les carreteres sigui zero".
