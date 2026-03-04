Igualada vol impulsar el teixit empresarial amb programes d'assesorament personalitzat
El consistori igualadí posa en marxa la quarta edició del programa Transforma't i un servei permanent d'assessorament empresarial amb la intenció d'adaptar-se a les necessitats de les empreses locals
Igualada impulsa noves mesures per enfortir el teixit empresarial local amb la posada en marxa de la quarta edició del programa Transforma’t i la creació d’un nou servei permanent d’assessorament empresarial.
Tal com a detallat Jordi Marcè, regidor de Dinamització Econòmica, avui en la presentació del projecte, aquestes dues iniciatives tenen l'objectiu de donar resposta a les necessitats de petites i mitjanes empreses i autònoms en diferents etapes del seu desenvolupament, amb serveis personalitzats i adaptats a la realitat econòmica de la ciutat.
Quarta edició del programa Transforma’t
El programa Transforma’t, actiu des de 2022 i finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha assessorat fins ara 16 empreses en tres edicions. Ara obre la seva quarta convocatòria amb un itinerari intensiu d’unes 30 hores distribuïdes en 15 sessions.
El procés comença amb una diagnosi de la situació actual de l’empresa i continua amb la definició d’un pla d’acció estratègic, amb l’acompanyament de consultors especialitzats en àmbits com la comercialització, el finançament, l’organització o la internacionalització. La nova edició s’iniciarà aquest mes de març i mantindrà obert el període d’inscripció fins al 10 d’abril.
Servei permanent d’assessorament
Marcè ha destacat una de les grans novetats de l'edició d'enguany, la posada en marxa un servei d’assessorament empresarial de caràcter permanent, també cofinançat per la Diputació de Barcelona, que estarà disponible durant tot l’any.
Aquest nou recurs ofereix un format més flexible, amb un programa bàsic d’unes 10 hores repartides en cinc sessions, que permet obtenir una visió integral de l’empresa. L’objectiu és ajudar a consolidar, enfortir o reinventar negocis mitjançant millores en àmbits clau de la gestió.
Amb la convivència dels dos formats, el servei bàsic i el Transforma’t, l’Ajuntament adapta el suport públic a les diferents realitats de les pimes i autònoms, que representen la major part de l’activitat econòmica d’Igualada.
Requisits i objectius
Els programes s’adrecen a empreses ubicades a Igualada amb una antiguitat mínima d’entre tres i quatre anys i una facturació anual màxima de tres milions d’euros. En el cas del Transforma’t, cal disposar d’un mínim de quatre treballadors, inclosos els socis.
El regidor de Dinamització Econòmica ha destacat que el consistori vol “estar al costat de les empreses en totes les fases del seu desenvolupament” i oferir “eines pràctiques i assessorament especialitzat perquè pimes i autònoms puguin consolidar-se, créixer i afrontar amb més garanties els reptes actuals del mercat”.
