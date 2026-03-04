Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un pare reclama davant del jutjat d'Igualada que es reobri una causa per la mort del fill per sobredosi

La família acusa el companys del jove d'haver-lo abandonat a les portes de la mort

José Antonio López seu cada dia davant del jutjat d'Igualada demanant que es reobri la causa per la mort del seu fill

José Antonio López seu cada dia davant del jutjat d'Igualada demanant que es reobri la causa per la mort del seu fill / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

José Antonio López fa temps que lluita per què vol que es faci justícia per la mort del seu fill. Per això demana que es reobri la causa, després que hagi quedat arxivada dues vegades.

López, veí de Santa Margarida de Montbui, fa més d’una setmana que protesta davant dels jutjats d’Igualada. Ho fa silenciosament, assegut a una cadira i amb una pancarta amb la foto del seu fill, mort el 31 d’agost de 2023.

Oficialment, el seu fill, de 37 anys, va morir de sobredosi per un consum de diverses substàncies estupefaents barrejat amb un quadre de broncopneumònia. Aquesta és l'explicació forense tant en l'informe preliminar com en l'informe definitiu. Però el pare no es queixa d’això. La seva denúncia és que els companys que estaven drogant-se amb ell "el van deixar dins d’un cotxe a Capellades, sol, després de drogar-se, i veient que no estava bé", i per tant els denuncia per un delicte d’omissió del deure de socors.

López reconeix que el seu fill "vivia en un bloc ocupat, amb gent molt perillosa", per això quan li van explicar que havia mort el seu fill, ho va assumir. Però durant el funeral, "se’m va acostar una dona, la mare d’un dels companys, i em va explicar que ells eren conscients que havien deixat el jove en mal estat dins del cotxe". Va ser aleshores quan va anar a denunciar el cas als Mossos d’Esquadra. López, a més, va aconseguir un seguit de gravacions fetes amb el telèfon mòbil, entre les quals algunes dels companys del mort en les quals "s’acusen dels fets, els reconeixen". Però malgrat aquestes gravacions, el cas ha acabat arxivat.

El jutge de la plaça d’instrucció número 4 d’Igualada va arxivar provisionalment la causa. Un advocat que tenia José Antonio López, diferent de l'actual, va presentar un recurs d'alçada, i per això es va elevar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona, que va confirmar l'arxiu del jutge d'Igualada. Cal dir que totes les decisions del jutge d'Igualada estaven en consonància amb les de la Fiscalia, que recolzava aquest arxivament.

La causa es va reobrir un segon cop a Igualada, per tornar a caure a l’arxiu. Aquest cop en decisió d’una nova jutgessa. Ara, l’advocat de López ha presentat un altre recurs de reforma, per intentar variar el curs del cas. Va ser la setmana passada.

Notícies relacionades

L’home ha estat rebut pel jutjat per explicar-li el cas i les decisions preses, però per ell no n’hi ha prou. Considera que hi ha uns responsables de la mort del seu fill i vol que paguin. "Tinc temps, estic jubilat. Vaig ser líder sindical, o sigui que sé que insistint, t’acaben escoltant". I López ho intenta. Aquest mateix dimecres, a les portes del jutjat no estava sol: un grup de companys de l’empresa on treballava li han donat suport. De manera silenciosa, com ell cada dia, només amb la presència.

López amb els companys de l'empresa on treballava, protestant davant dels jutjats d'Igualada

López amb els companys de l'empresa on treballava, protestant davant dels jutjats d'Igualada / Edu Font

