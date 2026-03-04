Un pare reclama davant del jutjat d'Igualada que es reobri una causa per la mort del fill per sobredosi
La família acusa el companys del jove d'haver-lo abandonat a les portes de la mort
José Antonio López fa temps que lluita per què vol que es faci justícia per la mort del seu fill. Per això demana que es reobri la causa, després que hagi quedat arxivada dues vegades.
López, veí de Santa Margarida de Montbui, fa més d’una setmana que protesta davant dels jutjats d’Igualada. Ho fa silenciosament, assegut a una cadira i amb una pancarta amb la foto del seu fill, mort el 31 d’agost de 2023.
Oficialment, el seu fill, de 37 anys, va morir de sobredosi per un consum de diverses substàncies estupefaents barrejat amb un quadre de broncopneumònia. Aquesta és l'explicació forense tant en l'informe preliminar com en l'informe definitiu. Però el pare no es queixa d’això. La seva denúncia és que els companys que estaven drogant-se amb ell "el van deixar dins d’un cotxe a Capellades, sol, després de drogar-se, i veient que no estava bé", i per tant els denuncia per un delicte d’omissió del deure de socors.
López reconeix que el seu fill "vivia en un bloc ocupat, amb gent molt perillosa", per això quan li van explicar que havia mort el seu fill, ho va assumir. Però durant el funeral, "se’m va acostar una dona, la mare d’un dels companys, i em va explicar que ells eren conscients que havien deixat el jove en mal estat dins del cotxe". Va ser aleshores quan va anar a denunciar el cas als Mossos d’Esquadra. López, a més, va aconseguir un seguit de gravacions fetes amb el telèfon mòbil, entre les quals algunes dels companys del mort en les quals "s’acusen dels fets, els reconeixen". Però malgrat aquestes gravacions, el cas ha acabat arxivat.
El jutge de la plaça d’instrucció número 4 d’Igualada va arxivar provisionalment la causa. Un advocat que tenia José Antonio López, diferent de l'actual, va presentar un recurs d'alçada, i per això es va elevar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona, que va confirmar l'arxiu del jutge d'Igualada. Cal dir que totes les decisions del jutge d'Igualada estaven en consonància amb les de la Fiscalia, que recolzava aquest arxivament.
La causa es va reobrir un segon cop a Igualada, per tornar a caure a l’arxiu. Aquest cop en decisió d’una nova jutgessa. Ara, l’advocat de López ha presentat un altre recurs de reforma, per intentar variar el curs del cas. Va ser la setmana passada.
L’home ha estat rebut pel jutjat per explicar-li el cas i les decisions preses, però per ell no n’hi ha prou. Considera que hi ha uns responsables de la mort del seu fill i vol que paguin. "Tinc temps, estic jubilat. Vaig ser líder sindical, o sigui que sé que insistint, t’acaben escoltant". I López ho intenta. Aquest mateix dimecres, a les portes del jutjat no estava sol: un grup de companys de l’empresa on treballava li han donat suport. De manera silenciosa, com ell cada dia, només amb la presència.
Subscriu-te per seguir llegint
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran