La Pobla de Claramunt reivindica el talent femení amb una exposició col·lectiva pel 8M

El municipi destaca el paper de les dones i reforça el compromís col·lectiu per la igualtat

Sala Exposicions de la Pobla de Claramunt

Sala Exposicions de la Pobla de Claramunt

Ruben Costa

La Pobla de Claramunt dedica des del 23 de febrer fins al 22 de març diversos actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona. L'objectiu d'aquest programa és donar visibilitat a les dones del municipi i fer un pas endavant cap a una societat més igualitària. El teixit central és l'exposició "Les dones que fan Pobla", que tindrà lloc el mateix 8 de març a les 13 h, on reunirà el testimoni de vint-i-tres dones amb retrats fotogràfics i textos que comparteixen les seves experiències. El resultat d'aquesta exposició és un mosaic de la realitat del municipi, valorant els àmbits de la vida comunitària de les dones.

La iniciativa ha estat coordinada per l’AFOC i l’Ajuntament de la Pobla, amb la participació de Núria Graells, Teresa Bisbal, Cinta Fernández, Inés Marí Rosa, Cristina Triviño, Alba Pérez, Eva Prieto i María José Sayavera. La commemoració inclou tallers per la igualtat adreçats al jovent i el tradicional Sopar de la Dona amb el posterior ball, així com la projecció del film "La batalla de los sexos".

Enric Cambray excel·leix amb un Hamlet íntim i polièdric

La Pobla de Claramunt reivindica el talent femení amb una exposició col·lectiva pel 8M

L’Iran, una fortalesa geogràfica gairebé inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

Així s’està aplicant la IA a Catalunya, segons les empreses emergents que s’exhibeixen al Mobile

CaixaBank i Microsoft llancen la novena edició dels Premis WONNOW per promoure i visibilitzar el talent femení en STEM

UManresa presenta al Mobile World Congres la seva migració pionera al sistema DCS de Huawei

Cinc referents de la novel·la negra presenten 'Els 10 manaments', aquest dijous, a la llibreria Parcir

Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables

