La Pobla de Claramunt reivindica el talent femení amb una exposició col·lectiva pel 8M
El municipi destaca el paper de les dones i reforça el compromís col·lectiu per la igualtat
Ruben Costa
La Pobla de Claramunt dedica des del 23 de febrer fins al 22 de març diversos actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona. L'objectiu d'aquest programa és donar visibilitat a les dones del municipi i fer un pas endavant cap a una societat més igualitària. El teixit central és l'exposició "Les dones que fan Pobla", que tindrà lloc el mateix 8 de març a les 13 h, on reunirà el testimoni de vint-i-tres dones amb retrats fotogràfics i textos que comparteixen les seves experiències. El resultat d'aquesta exposició és un mosaic de la realitat del municipi, valorant els àmbits de la vida comunitària de les dones.
La iniciativa ha estat coordinada per l’AFOC i l’Ajuntament de la Pobla, amb la participació de Núria Graells, Teresa Bisbal, Cinta Fernández, Inés Marí Rosa, Cristina Triviño, Alba Pérez, Eva Prieto i María José Sayavera. La commemoració inclou tallers per la igualtat adreçats al jovent i el tradicional Sopar de la Dona amb el posterior ball, així com la projecció del film "La batalla de los sexos".
