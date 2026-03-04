Quatre igualadines volen ser referents per a les dones de futures generacions
La cinquena edició de la jornada de dones referents locals se centrarà en aquelles que han destacat en àmbits laborals tradicionalment masculins
Quatre igualadines es presenten enguany a la cinquena edició de la Jornada de Referents Igualadines en Professionals i Tècniques per inspirar les joves a prendre camins professionals que han estat tradicionalment associats als homes. Avui la regidora de feminismes d'Igualada, Carlota Carner, ha presentat la jornada acompanyada de la mentora de l'acte i tres de les quatre professionals que hi participaran.
L'acte tindrà lloc el dijous 12 de març a les 7 del vespre a l'Adoberia Bella. La mentora de la jornada tornarà a ser Olga Jiménez, empresària que fa més de vint anys que ajuda dones a impulsar la seva carrera en diversos àmbits professionals i les participants en l'edició d'enguany seran Maria Mercè Soler, doctora en Enginyeria en el sector del cuir; Míriam Navarro, programadora industrial en formació amb automatització i robòtica industrial; Katherine Vuzzliu, tècnica en electrònica i instal·ladora de fibra òptica i Olga Dubovik, docent en artesania i cuir.
Olga Jiménez ha destacat el fet que totes les participants d'aquesta edició "són pioneres i dones que han obert el camí perquè altres dones que vinguin després no tinguin tants dubtes ni sentin tanta por per rebre tractes diferents del dels homes". També ha dit que "sembla que s'està millorant en aquest aspecte" i posava l'exemple de Míriam Navarro, que ha explicat que tot i ser l'única noia de la classe i de les seves pràctiques a l'empresa "tothom m'ha acollit molt bé i no he patit discriminació per ser dona".
Maria Mercè Soler ha destacat la importància d'aquestes jornades per "ajudar a les futures generacions de nenes perquè puguin tirar endavant en el sector que vulguin sense prejudicis". Katherine, que és veneçolana i va arribar a la capital de l'Anoia per treballar com a instal·ladora de fibra òptica ha explicat situacions incòmodes amb clients que no es fiaven de la seva feina "em preguntaven que quan venia el company", però mai s'ha vist com una referent ni una heroïna, "he fet el que havia de fer, qualsevol pot si s'ho proposa".
La regidora ha agraït la col·laboració del campus de la UdL, l'escola Milà i Fontanals i a l'escola La Gaspar perquè "contribueixen a potenciar aquests perfils més tècnics en els estudis postobligatoris i universitaris".
