La Policia Local de Piera obliga a retirar publicitat de fanals i arbres
Els cartells infringeixen l'ordenança de convivència ciutadana i civisme
Manresa
La Policia Local de Piera va obligar aquesta setmana a retirar els cartells publicitaris d'un servei de compravenda de vehicles que havien aparegut penjats en diferents punts del municipi, com fanals, arbres i mobiliari urbà.
Arran d'això, els agents van identificar dues persones com a responsables de col·locar aquesta cartelleria. Durant la intervenció se’ls va requerir que retiressin els anuncis i se’ls va informar que seran sancionats pels preceptes infringits de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i civisme.
La Policia Local de Piera recorda que la publicitat només es pot col·locar als espais expressament autoritzats per l’Ajuntament.
