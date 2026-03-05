Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Piera obliga a retirar publicitat de fanals i arbres

Els cartells infringeixen l'ordenança de convivència ciutadana i civisme

La Policia Local de Piera va ordenar retirar el cartells amb publicitat a fanals, arbres i mobiliari urbà

La Policia Local de Piera va ordenar retirar el cartells amb publicitat a fanals, arbres i mobiliari urbà / Policia Local de Piera

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Piera va obligar aquesta setmana a retirar els cartells publicitaris d'un servei de compravenda de vehicles que havien aparegut penjats en diferents punts del municipi, com fanals, arbres i mobiliari urbà.

Arran d'això, els agents van identificar dues persones com a responsables de col·locar aquesta cartelleria. Durant la intervenció se’ls va requerir que retiressin els anuncis i se’ls va informar que seran sancionats pels preceptes infringits de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i civisme.

La Policia Local de Piera recorda que la publicitat només es pot col·locar als espais expressament autoritzats per l’Ajuntament.

