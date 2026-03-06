Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut a Igualada per robar la bossa a una dona que anava en caminador a Mollerussa

Els Mossos acusen també dos altres homes detinguts a Cerdanyola del Vallès i Arbeca després de més d'un any d'investigació

La víctima del robatori anava amb caminador

La víctima del robatori anava amb caminador / Nia Escolà / ACN / Arxiu

Eduard Font Badia

Igualada

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres d'homes d'entre 38 i 54 anys, un dels quals a Igualada, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació ocorregut el gener de l'any passat a Mollerussa. Segons informa la policia, una dona que caminava per l'avinguda del Canal amb l'ajuda d'un caminador va ser assaltada per dos homes. Un d'ells la va empènyer fent-la caure a terra i l'altre li va estirar la bossa de mà que portava penjada al caminador. Després de més d'un any d'investigació, els agents han pogut identificar i detenir els presumptes autors dels fets a Igualada, Cerdanyola del Vallès i Arbeca. Els tres individus sumen una seixantena d'antecedents, majoritàriament furts comesos en mercats setmanals i centres comercials arreu de Catalunya.

Després de perpetrar el robatori, els autors van fugir del lloc i van pujar a un vehicle on els estava esperant un altre home. En rebre's l'alerta els mossos van atendre la víctima que, tot i la violència del fet, no va patir lesions rellevants. Poc després, un vigilant municipal de Juneda va establir un control de pas i, tot i la fugida inicial, va poder aturar un vehicle ocupat per tres persones. Dos d'ells van fugir corrents i es va quedar sol amb el conductor. 

Al lloc va arribar també una patrulla de mossos i van constatar que el conductor tenia nombrosos antecedents per furts i similars en mercats i establiments comercials. Al vehicle, però, no van trobar cap objecte relacionat amb el robatori. Com que en aquell moment no van poder relacionar-lo directament amb el robatori, el van deixar anar un cop plenament identificat i recollits alguns indicis.

A partir d'aquí la Unitat d’Investigació de Mollerussa es va fer càrrec del cas. Pocs dies després un veí de Torregrossa va localitzar la bossa de mà sostreta a peu de la carretera LV-4001. Gràcies als indicis recollits inicialment els investigadors van poder relacionar el vehicle aturat aquell dia i el conductor amb el recorregut que haurien fet els lladres. A més, van determinar la identitat de dues persones relacionades amb el conductor amb el mateix perfil delinqüencial. 

Finalment, la investigació ha conclòs aquesta setmana amb la detenció dels tres sospitosos a Igualada, Cerdanyola i Arbeca entre dimecres i dijous. Els detinguts estan pendents de passar a disposició davant el jutjat de guàrdia de Lleida.

