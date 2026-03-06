MOBILITAT URBANA
Igualada posarà en marxa dilluns una nova parada de bus davant del Centre Cívic Nord
La millora s’emmarca en diverses actuacions al transport urbà, com l’adaptació accessible de la parada de la Rambla General Vives, millores a l’entorn del CAP Urbà i la incorporació d’un nou autobús a la flota
El transport urbà d’Igualada incorporarà a partir de dilluns 9 de març una nova parada davant del Centre Cívic Nord. La nova ubicació donarà servei a aquest sector de la ciutat i respon a una demanda dels veïns i dels usuaris habituals del bus.
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, explica que la nova parada s’ha creat precisament per donar resposta a aquesta petició ciutadana: “És una demanda dels veïns i dels usuaris del transport públic que donarà servei a aquesta zona de la ciutat”, assenyala.
La posada en marxa d’aquesta parada s’emmarca en diverses actuacions que s’han anat fent per millorar el servei de transport urbà a la ciutat. Entre aquestes hi ha la millora de l’entorn de la parada situada al CAP Urbà, on el setembre passat es va ampliar la vorera davant del nou servei de pediatria per facilitar la mobilitat de les persones usuàries dels serveis sanitaris i de la parada de transport públic situada en aquest punt.
Millores d’accessibilitat
En aquest mateix àmbit, l’Ajuntament també va completar el setembre passat l’adaptació de la parada de bus de la Rambla General Vives, que ha esdevingut plenament accessible gràcies a la construcció d’una nova plataforma. Les obres, amb una inversió de 71.000 euros, van ser finançades per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) dins del seu pla de millores.
L’actuació dona resposta a una demanda del Consell Municipal d’Accessibilitat d’Igualada, que havia remarcat la necessitat de millorar l’accessibilitat i la visibilitat d’aquesta parada. Entre les millores incorporades hi ha la instal·lació de nou terra tàctil per a persones amb dificultats visuals i l’ampliació dels espais per fer la parada més còmoda per als usuaris.
Una altra de les novetats és la incorporació d’un nou autobús a la flota municipal, que permetrà reforçar el servei. “Això ens permetrà ser més rigorosos i més puntuals en aquest servei”, afirma Castells.
Actualment, el transport urbà d’Igualada registra més d’1,3 milions de passatgers anuals, segons dades municipals.
