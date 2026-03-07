POLÍTICA MUNICIPAL
Neix “Ara Igualada”, un moviment ciutadà que impulsa una candidatura transversal a les municipals del 2027
Una seixantena d’igualadins impulsen un manifest que insta els partits a superar les sigles i construir un projecte compartit per transformar la ciutat a les municipals de 2027
Un grup de ciutadans d’Igualada ha presentat aquest dissabte al matí el manifest Ara Igualada, una iniciativa que vol impulsar un moviment ciutadà amb l’objectiu de promoure un nou projecte polític per a la ciutat de cara a les eleccions municipals del 2027. Els promotors defensen la necessitat de construir una candidatura transversal que superi les lògiques partidistes i que posi al centre qüestions com l’habitatge, la revitalització urbana, la mobilitat o les oportunitats econòmiques.
La presentació s’ha fet amb la lectura pública del manifest per part de Pilar Rodríguez, una de les impulsores de la iniciativa, que ha explicat que el projecte neix de la preocupació compartida per la situació actual de la ciutat i de la voluntat de recuperar “la il·lusió” col·lectiva. “Som un moviment impulsat per igualadins i igualadines que volem recuperar la il·lusió de la nostra ciutat”, ha afirmat. Segons ha defensat, l’objectiu és “construir una ciutat que aprofiti el seu talent i el seu teixit associatiu, que cuidi els barris i que ofereixi oportunitats reals perquè la gent hi pugui viure i treballar dignament”.
Habitatge, Rec, mobilitat i llengua
El manifest posa especial èmfasi en la problemàtica de l’habitatge, que els impulsors consideren una de les principals preocupacions dels veïns. “Per nosaltres el problema de l’habitatge no és una estadística, sinó una preocupació constant”, ha remarcat Rodríguez durant la lectura del text. Segons ha exposat, cada vegada és més difícil trobar pisos a preus assequibles i moltes famílies han de fer “equilibris impossibles” per pagar el lloguer i arribar a final de mes en condicions dignes.
El document també alerta sobre la situació d’alguns espais urbans de la ciutat que, segons els promotors, han perdut dinamisme en els darrers anys. Entre els exemples citats hi ha el barri del Rec, que consideren que podria tenir un paper clau en el futur d’Igualada. “Forma part de la nostra història i identitat, però avui el veiem com un espai aturat, sense una aposta clara”, ha assenyalat Rodríguez. Segons el manifest, aquest sector podria acollir habitatge públic, activitat industrial i creativa, serveis o projectes culturals i esdevenir “un motor de futur i d’orgull col·lectiu”. També es fa referència al tancament de comerços al centre i al deteriorament d’alguns edificis com a senyals d’una ciutat que, segons els promotors, “necessita una mirada més ambiciosa i decidida”.
Un altre dels punts destacats del text és la mobilitat, especialment per a les persones que cada dia es desplacen fora d’Igualada per treballar o estudiar. El manifest critica la situació del transport cap a Barcelona i descriu el servei d’autobús com “insegur i poc fiable”, amb la incertesa de no saber si hi haurà lloc o si s’arribarà a temps.
El manifest també defensa una aposta clara per la llengua catalana com a eina de cohesió i situa el projecte en el compromís amb el sobiranisme i l’horitzó republicà.
Crida a una candidatura transversal
Durant l’acte, un altre dels impulsors del moviment, Xavier Grados, ha explicat que la iniciativa sorgeix de la inquietud de diversos veïns davant l’evolució de la ciutat en els darrers anys. Segons ha afirmat, es tracta d’un projecte impulsat des de la societat civil que vol generar un espai de trobada entre persones i formacions polítiques que comparteixin diagnòstic. “La idea sorgeix de la necessitat de ciutadans que estan preocupats per la situació d’Igualada en aquests moments”, ha assenyalat.
Grados ha remarcat que el moviment vol recollir adhesions al manifest i, al mateix temps, obrir un procés de diàleg amb les forces polítiques que vulguin explorar un projecte conjunt. “Instem tots aquells partits que vegin que en aquest projecte hi ha un horitzó possible que apartin les lògiques partidistes i també les sigles”, ha afirmat. Segons ha afegit, la voluntat és que la iniciativa mantingui un caràcter obert i transversal, amb la participació tant de ciutadans com de representants polítics.
“Ha de ser un moviment de la societat, de la gent que viu a Igualada, perquè ningú sap millor per on passa el futur de la ciutat que la pròpia gent que hi viu”, ha defensat. En aquest sentit, els promotors han explicat que el primer pas serà ampliar el nombre d’adhesions al manifest a través de la pàgina web del moviment i promoure converses entre les diferents forces polítiques que comparteixin la voluntat de transformació.
El manifest està impulsat inicialment per una seixantena de persones vinculades a diferents àmbits de la ciutat, com el món associatiu, cultural o professional. Els promotors consideren que les eleccions municipals del 2027 poden ser “una cruïlla decisiva” per al futur d’Igualada i defensen que el moment exigeix “generositat, complicitats i una mirada àmplia” per construir un projecte compartit.
“El 2027 no poden ser unes eleccions més”, conclou el manifest. “Han de ser un punt d’inflexió per construir, entre tots i per a tothom, la Igualada que mereixem.”
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Mas Portell organitza una gran calçotada «a la manresana»: 'Volem fer una jornada festiva com les que es fan a Tarragona