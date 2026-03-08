Entrevista | Katherine Urbina Instal·ladora de fibra òptica
"Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien"
Per a Katherine Urbina treballar com a tècnica instal·ladora de fibra òptica ha estat tot un repte, però amb valentia i molt d'esforç ha aconseguit el do de resoldre qualsevol avaria on els altres mortals només veuen cables enredats
Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats
Després d'anys treballant a l'hostaleria, la Katherine Urbina, veneçolana establerta a Igualada, va decidir canviar de sector i des de fa dos anys i mig treballa com a instal·ladora de fibra òptica per a l'empresa Hub-Conectium. Als seus 35 anys, això li va suposar tot un repte, però amb coratge i molt d'esforç ha aconseguit vèncer la por i ha après a resoldre qualsevol problema que se li posi al davant.
Com vas passar de l'hostaleria a ser instal·ladora de fibra?
Treballava en un bar, però em vaig quedar sense feina. De seguida em va arribar informació sobre un cicle formatiu de grau mitjà d'Electrònica i vaig decidir apuntar-m'hi. Em va agradar molt i, en acabar-lo, de seguida vaig entrar a l'empresa on estic ara. També vaig començar la carrera d'Enginyeria de Telecomunicacions, però vaig haver de deixar-la perquè em vaig casar i vaig tenir la meva filla.
Començar de nou va ser difícil?
Va ser tot un repte. Sovint treballo sola i m'he de desplaçar a llocs muntanyosos i de difícil accés. També he de fer instal·lacions que es troben a diversos metres d'alçada i he de treballar pujada en una escala. Tot i això, m'agrada molt la meva feina. Quan sóc a les altures me'n recordo la meva infantesa, quan solia pujar als arbres per jugar. En aquests moments em sento bé.
En què consisteix la teva feina?
Acostumo a treballar en tres o quatre instal·lacions al dia, sovint en diferents indrets de la comarca i rodalia. Les tasques poden anar des de fer arribar la instal·lació de fibra fins a un domicili fins a resoldre incidències a la xarxa o activar encaminadors.
Ets l'única instal·ladora dona de l'empresa?
Tinc entès que sí. Tots els companys amb qui he treballat sempre han estat homes. Els clients se solen sorprendre, molts m'encoratgen i se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres desconfien que tingui la capacitat de fer la feina ben feta.
Quin ha estat el teu secret per fer-te el teu lloc en un sector tan masculinitzat?
No hi ha cap secret. Hi ha hagut moments en què he passat molta por, però també he estat molt valenta. I gràcies al coratge, i amb molt d'esforç, me n'he anat sortint.
