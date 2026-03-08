ARQUITECTURA
Josep Maria Boronat, president de l'AADIPA: “El patrimoni no és només allò que ve de segles enrere”
Igualada obre el cicle català sobre patrimoni contemporani amb una ruta per alguns dels seus edificis més emblemàtics
L’AADIPA impulsa una sèrie de visites arreu del país vinculades a la Capital Mundial de l’Arquitectura 2026 per reivindicar el valor patrimonial de l’arquitectura recent
Igualada ha estat aquest diumenge el punt de partida del cicle “Patrimoni contemporani: conèixer, valorar, preservar”, una iniciativa impulsada per l’AADIPA —l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya— que recorrerà diversos punts del país amb l’objectiu de posar en valor l’arquitectura de la segona meitat del segle XX i inicis del XXI.
La jornada inaugural s’ha materialitzat en un itinerari arquitectònic per diversos espais de la ciutat amb la participació de professionals del sector i persones interessades en el patrimoni construït. Un dels punts centrals del recorregut ha estat el Cementiri Nou d’Igualada, obra d’Enric Miralles i Carme Pinós, considerada una de les peces més influents de l’arquitectura contemporània catalana.
Durant la inauguració del cicle, el president de l’AADIPA, Josep Maria Boronat Pujals, ha reivindicat la necessitat de reconèixer el valor patrimonial de l’arquitectura contemporània, sovint menys visible que el patrimoni històric tradicional. “El patrimoni no és només allò que ve de segles enrere”, ha afirmat, tot defensant que també cal valorar les arquitectures recents que han contribuït a transformar el territori i la memòria col·lectiva.
En aquest sentit, Boronat ha remarcat que durant molt de temps s’ha associat el patrimoni exclusivament amb el pas dels segles, quan en realitat també el construeixen aquelles obres capaces de dialogar amb el paisatge, donar sentit a un lloc i formar part de la vida d’una comunitat.
L’acte ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura d’Igualada, Carme Riera, i del regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, que han donat la benvinguda als participants i han destacat la importància que la ciutat sigui el punt de partida d’un programa que posa el focus en l’arquitectura contemporània.
Igualada, referent d’arquitectura contemporània
Els organitzadors han escollit Igualada per inaugurar el cicle perquè la ciutat s’ha consolidat amb el temps com un espai rellevant per a l’arquitectura contemporània. Durant l’acte, Boronat ha destacat que Igualada s’ha convertit en “un veritable laboratori d’arquitectura contemporània”, on diversos projectes han sabut dialogar amb el paisatge, la memòria industrial i el teixit urbà.
A més del cementiri, el recorregut també ha inclòs altres intervencions arquitectòniques de la ciutat i projectes vinculats a la transformació del patrimoni industrial.
El cicle continuarà aquest mateix mes amb noves jornades a Sallent i Girona, i posteriorment s’estendrà a altres territoris com la Garrotxa, Lleida, Tarragona o les Terres de l’Ebre.
El programa inclou visites guiades centrades en arquitectura pública, transformacions urbanes i processos de rehabilitació patrimonial. L’objectiu és generar una mirada més atenta cap a l’arquitectura recent i fomentar el debat sobre la necessitat de preservar-la.
