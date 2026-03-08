Renfe no aconsegueix reobrir el trànsit de trens de la línia RL4 de Manresa a Lleida
Dissabte, els entrebancs van ser les esllavissades, i aquest diumenge, quan s'ha resolt un dels despreniments entre Calaf i Manresa, s'ha produït la caiguda d'un arbre en el tram Calaf-Cervera
Clara Torradas / Enric Badia
La línia RL4 s’ha reobert a la nit després de retirar els despreniments entre Manresa i Calaf, a prop de la població de l'Alta Segarra, però entre Calaf i Cervera la circulació està tallada, ara, per la caiguda d'un arbre.
El servei de Manresa a Calaf, tallat ahir per una esllavissada, s’ha pogut restablir durant la nit després que els tècnics treballessin per reparar la via, però a 2/4 de 9 del matí ha caigut un arbre sobre la infraestructura ferroviària que ha obligat a tornar a tallar el servei. Quan el servei de tren està tallat, Renfe segueixen habilitant un servei d’autobús.
De moment, ni Adif ni Renfe no han concretat quan es podrà reobrir el tram afectat. Segons van informar Adif i Renfe, la primera incidència es va detectar ahir cap a les 10 del matí entre les estacions de Manresa i Calaf, quan una acumulació de sediments va envair la infraestructura ferroviària i va obligar a aturar immediatament el servei. Poc després es va produir un segon despreniment entre Calaf i Cervera, cosa que va acabar de bloquejar tot el segment central de la línia.
L’esllavissada inicial va afectar directament el tren de mitjana distància MD 15632, que feia el trajecte entre Lleida Pirineus i Manresa, segons va dir en un comunicat Adif a la xarxa social X. El comboi va haver de retrocedir fins a l’estació de Calaf, on els passatgers van baixar per continuar el viatge amb un servei alternatiu d’autobusos habilitat per la companyia. No hi va haver ferits ni danys materials al tren.
Les esllavissades i la caiguda d'arbres té una relació directa amb les pluges de les darreres setmanes i mesos. També hi ha algun punt d'aigua en aquesta mateixa línia pel mateix fenomen. Les terres acumulen molta precipitació i quan plou el sòl no accepta massa quantitat d'aigua.
Un problema general de circulació
Els viatges de l'RL4 i de l'R4, el tram de Manresa a Barcelona, pateixen talls, restriccions i retards des de fa mesos. Aquest matí de diumenge, viatgers que feien el trajecte de Manresa a Barcelona explicaven amb estupefacció com el tren que els havia de dur a la capital catalana s'ha aturat a Terrassa, l'han fet buidar i han fet passar els passatgers a un descampat.
A l'interior del tren s'ha encès un rètol que indicava que aquell comboi anava en direcció Martorell, però finalment el passatge que volia arribar a Barcelona ha hagut de pujar a un altre tren diferent. Passatgers del comboi han explicat que la informació que reben en aquests llocs d'espera és deficient i confusa. I han lamentat la llarga durada del viatge amb totes aquestes incidències que s'afegeixen als passos en trams de velocitat limitada.
