Un xoc frontal als Hostalets de Pierola deixa una persona ferida greu i dues més ferides de menys gravetat
Tres persones, una de les quals de gravetat, han resultat ferides en un xoc frontal, aquest diumenge, al terme municipal dels Hostalets de Pierola, a la comarca de l'Anoia. L'accident ha tingut lloc a la B-231 i s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers. En els dos vehicles que han xocat hi anaven dues i una persona, respectivament. Una d'elles ha resultat ferida greu, una altra ferida menys greu i la tercera ferida lleu.
La que ha sortit més perjudicada ha estat traslladada a l'Hospital d'Igualada, han informat fonts dels Bombers. L'avis s'ha donat pels volts de 3/4 de 9 del matí.
