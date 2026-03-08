Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un xoc frontal als Hostalets de Pierola deixa una persona ferida greu i dues més ferides de menys gravetat

El braçal d'un bomber de la Generalitat; dues dotacions han intervingut en l'accident als Hostalets de Pierola

El braçal d'un bomber de la Generalitat; dues dotacions han intervingut en l'accident als Hostalets de Pierola / Bombers

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Tres persones, una de les quals de gravetat, han resultat ferides en un xoc frontal, aquest diumenge, al terme municipal dels Hostalets de Pierola, a la comarca de l'Anoia. L'accident ha tingut lloc a la B-231 i s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers. En els dos vehicles que han xocat hi anaven dues i una persona, respectivament. Una d'elles ha resultat ferida greu, una altra ferida menys greu i la tercera ferida lleu.

La que ha sortit més perjudicada ha estat traslladada a l'Hospital d'Igualada, han informat fonts dels Bombers. L'avis s'ha donat pels volts de 3/4 de 9 del matí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  2. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  3. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  4. El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
  5. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  6. Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
  7. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  8. Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant

"Pedro Sánchez diu no a la guerra, però els iranians hi creuen, la fi del règim els donarà una vida millor"

"Pedro Sánchez diu no a la guerra, però els iranians hi creuen, la fi del règim els donarà una vida millor"

El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema

El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema

Un xoc frontal als Hostalets de Pierola deixa una persona ferida greu i dues més ferides de menys gravetat

Un xoc frontal als Hostalets de Pierola deixa una persona ferida greu i dues més ferides de menys gravetat

La manifestació del 8M a Manresa arranca a la plaça Espanya

Trump i Netanyahu abracen la guerra en un any amb eleccions crucials per al futur de tots dos

Trump i Netanyahu abracen la guerra en un any amb eleccions crucials per al futur de tots dos

La botiga de discos més petita i atapeïda del món

La botiga de discos més petita i atapeïda del món

El conflicte al Pròxim Orient refreda el turisme i altera les rutes de mercaderies

La Fira del Trumfo i la Tòfona i la Festa del Vi de Solsona assoleixen el seu format ideal

La Fira del Trumfo i la Tòfona i la Festa del Vi de Solsona assoleixen el seu format ideal
Tracking Pixel Contents