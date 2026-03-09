ACCIDENT
Un cotxe es precipita cinc metres saltant la barana d'un carrer a la zona dels pisos ViuB2 d’Igualada
L’accident s’ha produït cap a les 20.30 h i ha mobilitzat ambulàncies i dotacions dels Bombers
Un vehicle s’ha precipitat al buit aquest dilluns al vespre des d’un carrer a la zona del pisos del complex residencial ViuB2 d’Igualada. El vehicle ha saltat des del carrer a una zona sense urbanitzar. Entre el carrer i el lloc on ha quedat el vehicle hi ha uns cinc metres de desnivell. El vehicle ha trinxat la barana de protecció del carrer. L'accident que s’ha produït cap a les 20.30 h.
Segons fonts testimonials presents a la zona, el cotxe hauria caigut després de sortir de la calçada i travessar la tanca de protecció situada en aquest punt. Les circumstàncies exactes de l’accident encara no s’han aclarit. El cotxe que ha caigut hauria col·lisionat amb un altre al carrer i, fruit de la topada, el conductor hauria perdut el control, segons testimonis presencials.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers, que han arribat pocs minuts després de produir-se el succés per atendre les persones implicades i encara hi estan treballant.
