ERC aprova la idea de formar una aliança de progrés amb la nova plataforma Ara Igualada
L'executiva local republicana s'obre a negociar un pacte polític ampli per a la ciutat
L’executiva d’ERC Igualada valora positivament la presentació de la plataforma ciutadana Ara Igualada i considera que és "una expressió clara d’una voluntat compartida a la ciutat: sumar forces per construir una alternativa sòlida, il·lusionadora i ambiciosa a les eleccions municipals del 2027".
L’executiva d’ERC Igualada comparteix conceptes del manifest d'Ara Igualada com ara la necessitat que la ciutat tingui "un nou rumb, projecte i ambició" i que "centri les prioritats que afecten la vida quotidiana de la gent: habitatge assequible, comerç de proximitat i espai públic viu, cultura i cohesió comunitària, fiscalitat justa i uns serveis públics eficients, així com un transport públic digne i fiable", segons ha explicat la formació republicana en un manifest.
Els republicans allarguen la mà al projecte, però entenen que "el canvi només serà possible amb generositat, responsabilitat i voluntat d’entesa, sense renunciar a la claredat programàtica i a un compromís ferm amb la justícia social, la llengua i els drets col·lectius".
ERC ha llegit el retrocés del suport electoral de les darreres eleccions municipals i afirma que “la ciutat demana que sumem, que treballem en positiu i que oferim una alternativa capaç de governar bé i transformar Igualada”. En aquesta línia, el portaveu d’ERC Igualada, Enric Conill, explica que fa 2 anys ja va fer una conferència en aquesta línia i que per “responsabilitat i estima a la ciutat” ara cal que tothom sigui “generós” per aconseguir “un canvi transformador per Igualada”.
ERC Igualada remarca que aquestes converses hauran de servir per explorar un marc compartit que incorpori "un projecte de ciutat clar, un full de ruta realista i un mètode de treball basat en la transparència i la participació". En tot cas, la formació té els seus protocols interns i abans d'incorporar-se a un projecte d'aquest tipus caldrà que l’assemblea local d’ERC Igualada hi voti a favor.
L’executiva dels republicans subratlla que el partit afronta aquest procés amb esperit constructiu i amb un objectiu clar: fer possible un canvi de govern a Igualada amb una proposta sòlida i compartida. I reitera que, si les converses fructifiquen en un acord, aquest haurà de ser validat per l’assemblea local d’ERC Igualada.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien