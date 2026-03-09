Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC aprova la idea de formar una aliança de progrés amb la nova plataforma Ara Igualada

L'executiva local republicana s'obre a negociar un pacte polític ampli per a la ciutat

Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC a Igualada

Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC a Igualada / ERC

Enric Badia

Enric Badia

Igualada

L’executiva d’ERC Igualada valora positivament la presentació de la plataforma ciutadana Ara Igualada i considera que és "una expressió clara d’una voluntat compartida a la ciutat: sumar forces per construir una alternativa sòlida, il·lusionadora i ambiciosa a les eleccions municipals del 2027".

L’executiva d’ERC Igualada comparteix conceptes del manifest d'Ara Igualada com ara la necessitat que la ciutat tingui "un nou rumb, projecte i ambició" i que "centri les prioritats que afecten la vida quotidiana de la gent: habitatge assequible, comerç de proximitat i espai públic viu, cultura i cohesió comunitària, fiscalitat justa i uns serveis públics eficients, així com un transport públic digne i fiable", segons ha explicat la formació republicana en un manifest.

Els republicans allarguen la mà al projecte, però entenen que "el canvi només serà possible amb generositat, responsabilitat i voluntat d’entesa, sense renunciar a la claredat programàtica i a un compromís ferm amb la justícia social, la llengua i els drets col·lectius".

ERC ha llegit el retrocés del suport electoral de les darreres eleccions municipals i afirma que “la ciutat demana que sumem, que treballem en positiu i que oferim una alternativa capaç de governar bé i transformar Igualada”. En aquesta línia, el portaveu d’ERC Igualada, Enric Conill, explica que fa 2 anys ja va fer una conferència en aquesta línia i que per “responsabilitat i estima a la ciutat” ara cal que tothom sigui “generós” per aconseguir “un canvi transformador per Igualada”.

ERC Igualada remarca que aquestes converses hauran de servir per explorar un marc compartit que incorpori "un projecte de ciutat clar, un full de ruta realista i un mètode de treball basat en la transparència i la participació". En tot cas, la formació té els seus protocols interns i abans d'incorporar-se a un projecte d'aquest tipus caldrà que l’assemblea local d’ERC Igualada hi voti a favor.

L’executiva dels republicans subratlla que el partit afronta aquest procés amb esperit constructiu i amb un objectiu clar: fer possible un canvi de govern a Igualada amb una proposta sòlida i compartida. I reitera que, si les converses fructifiquen en un acord, aquest haurà de ser validat per l’assemblea local d’ERC Igualada.

