La Fundació Sant Andreu gestionarà la nova residència i centre de dia de Calaf
El centre, que es preveu que entri en funcionament a partir d'aquest maig, disposarà de 54 places residencials i 40 de centre de dia
Regió7
La Fundació Sant Andreu Salut assumirà pròximament la gestió de la Residència i Centre de Dia de Calaf, equipament de titularitat de l’Ajuntament de Calaf. El centre compta amb 54 places residencials i 40 places de centre de dia, ocupa una superfície de 2.200 m2, i s’integrarà per acabar de configurar una plataforma integral de serveis per a persones grans del municipi anoienc.
Aquest equipament s’ubica en un edifici de nova construcció, ubicat en la zona de serveis assistencials de Calaf i, a banda que disposarà de connexió directa amb la base del SEM Comarcal, llinda amb les dependències de l’àrea bàsica de salut. El projecte ha estat possible gràcies a una inversió global de 6 milions d’euros.
L’obra es troba en aquests moments en la fase final d’execució i es preveu que les obres quedin enllestides aquest mes de març. El servei es començarà a prestar de cara el maig, tot i que de forma gradual.
Aquesta incorporació representa un pas rellevant dins l’estratègia de desenvolupament de la Fundació, orientada a donar resposta als nous reptes socials i demogràfics, especialment en un context d’envelliment progressiu de la població i d’augment de la demanda de serveis especialitzats.
Creixement sostingut i ampliació de recursos
Amb la incorporació de la residència de Calaf, la Fundació Sant Andreu Salut amplia la seva oferta assistencial i consolida la seva presència a la Catalunya Central, reforçant la xarxa de recursos d’atenció a les persones grans.
Actualment, la Fundació gestiona un Hospital d’Atenció Intermèdia a Manresa, cinc residències per a persones grans (dues a Manresa, una a Callús, una a Navarcles i una a Castellgalí) i cinc centres de dia per a persones grans als mateixos municipis. A banda, s'encarrega de dos habitatges amb serveis a Navarcles i Manresa i dels Serveis d’Ajuda a Domicili a Manresa i a la comarca del Bages
La suma del centre de Calaf permet ampliar el nombre global de places residencials i de centre de dia, contribuint a reforçar l’accessibilitat als serveis i a donar resposta a les necessitats de les persones grans i les seves famílies, tant en l’àmbit residencial com en l’atenció diürna.
Compromís amb el territori i model d’atenció centrat en la persona
L’assumpció de la gestió d’aquest equipament reafirma el compromís de la Fundació amb el territori i amb la cooperació amb les administracions locals. La voluntat és garantir la continuïtat del servei, mantenint la qualitat assistencial i incorporant el model d’atenció centrat en la persona.
Aquest model, segons asseguren fonts de la Fundació, posa al centre les necessitats, preferències i projecte vital de cada persona, promovent la seva autonomia, el respecte a la seva dignitat i la participació activa de les famílies. Alhora, aposta per entorns de convivència propers i professionals qualificats, amb una mirada integral que combina l’atenció sanitària i social.
Enfortint la xarxa de cures
La incorporació de la Residència i Centre de Dia de Calaf s’emmarca en la voluntat de la Fundació Sant Andreu Salut d’enfortir la xarxa de recursos de cures al territori i contribuir a un sistema més coordinat, proper i sostenible.
Amb aquesta ampliació, la Fundació referma la seva missió de cuidar i acompanyar les persones en totes les etapes de la vida, amb especial atenció a la gent gran, consolidant-se com una entitat de referència en l’àmbit sociosanitari a la Catalunya Central.
Sobre la Fundació Sant Andreu Salut
Sant Andreu Salut és una fundació amb unes arrels històriques que es remunten a l’any 1260, que treballa per tenir cura de les persones en situació de fragilitat i del seu entorn, proporcionant-los autonomia, confort i benestar mitjançant una atenció integral. Desenvolupa la seva activitat en diversos municipis de la comarca del Bages, com Manresa, Navarcles, Callús i Castellgalí. A través d’una extensa xarxa formada per més de 750 professionals.
