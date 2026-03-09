Equipaments escolars
L’escola Emili Vallès d'Igualada ha de suspendre l’activitat educativa per deficiències estructurals a l’edifici
Els alumnes no han d'anar al centre ni dimarts ni dimecres, però a les famílies que no puguin organitzar alternatives hi haurà un espai provisional d’acollida a l’Institut Milà i Fontanals
Al mateix temps, l'Ajuntament i el departament d'Educació busquen solucions alternatives per poder finalitzar el curs
L’activitat lectiva a l’escola Emili Vallès d’Igualada ha quedat suspesa de manera immediata aquest dilluns després que les darreres revisions tècniques de l’edifici hagin detectat deficiències estructurals que recomanen aturar l’activitat al centre per motius de seguretat. De moment, no s'ha especificat de quin és el problema real del centre.
La direcció de l’escola ha comunicat la decisió a les famílies aquest dilluns al vespre i ha demanat que dimarts 10 i dimecres 11 de març els alumnes no es desplacin al centre mentre s’analitza la situació i es busquen solucions per garantir la continuïtat de l’activitat educativa.
Segons s’ha informat a la comunitat educativa, la mesura s’ha pres amb caràcter urgent per garantir la seguretat de l’alumnat i del personal del centre després de les darreres revisions tècniques realitzades a l’edifici.
Espai provisional d’acollida
Per a les famílies que no puguin organitzar una alternativa, s’ha habilitat un espai provisional d’acollida a l’Institut Milà i Fontanals durant tota la jornada, amb el suport del professorat de l’escola.
També s’oferirà un servei excepcional de menjador per a l’alumnat que ho necessiti i personal del centre i tècnics municipals estaran presents des de primera hora per atendre les famílies i resoldre possibles incidències.
Segons han informat des del centre, l’Ajuntament d’Igualada i el Departament d’Educació treballen conjuntament amb l’escola per trobar solucions i minimitzar l’impacte de la suspensió temporal de les classes.
Ajuntament i Educació donaran explicacions
Per explicar la situació, Ajuntament, direcció del centre i Departament d’Educació han convocat una roda de premsa aquest dimarts a les 9 del matí a l’edifici de La Teneria d’Igualada, on es preveu oferir més detalls sobre les deficiències detectades i les mesures que es prendran per garantir la continuïtat de l’activitat educativa.
A més, dimecres al vespre està prevista una reunió informativa amb les famílies per explicar els propers passos i les solucions que s’estan estudiant.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona