L'Ateneu Igualadí acollirà la presentació de l'informe “Els Ateneus Som Essencials”

El document recull quatre anys de reflexió sobre el moviment ateneista

Façana de l'Ataneu Igualadí

Façana de l'Ataneu Igualadí / Ataneu Igualadí

Regió7

Igualada

L’Ateneu Igualadí ha sigut escollit per la Federació d’Ateneus de Catalunya per ser l'escenari, el pròxim 14 de març a les 11 h, de la presentació de l’informe “Els Ateneus Som Essencials!”. Aquesta comptarà amb una conferència de l’antropòleg Manuel Delgado, titulada “La cultura arran de terra. L’ateneisme més enllà del poder i del mercat”, que aportarà una mirada crítica sobre el paper dels ateneus com a espais de cultura i participació ciutadana.

L'estudi és el resultat de quatre anys de treball col·lectiu en què centenars de persones vinculades als ateneus federats han participat en sessions de debat territorials i trobades conjuntes per reflexionar sobre el present i el futur d’aquestes entitats culturals.

Entre les qüestions principals que aborda l’informe destaquen el relleu generacional, la implicació de la base associativa, la comunicació com a eina estratègica, la millora de la gestió i la sostenibilitat econòmica, així com la relació entre els ateneus i l'administració pública.

La jornada és oberta al públic i vol ser, més enllà de la presentació d'un informe, una invitació a continuar pensant col·lectivament el futur del moviment ateneista.

TEMES

L'Ateneu Igualadí acollirà la presentació de l'informe “Els Ateneus Som Essencials”

