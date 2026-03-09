Òdena commemora el dia de la dona amb un mes de març ple d’actes
El servei d’Igualtat en col·laboració amb altres àrees municipals programen l’agenda amb tallers, xerrades i diversos actes culturals
Regió7
Amb motiu del 8 de març, el Dia de la Dona, l’agenda s’omple amb activitats per commemorar-lo. La programació, organitzada pel Servei d’Igualtat, l’àrea d’Infància i Joventut, el Casal de la Gent Gran i l’Institut Escola Castell d’Òdena; s'estendrà des del 2 de març fins al dia 20.
Diumenge va ser un dia ple d'activitats a Òdena, l’acte central va ser la sisena edició de la fira de la dona. Amb més d’una desena d’activitats, l'esdeveniment va acollir parades amb projectes encapçalats per dones, d'onze del matí a dues de la tarda. En aquesta edició s'ha homenatjat a Teresa Navarro, Anna Maria Duran i Carme Cases, per la seva presència i el seu paper indiscutible en la vida social del poble.
Més enllà del 8M
L'11 de març, hi haurà una xerrada al Casal de la Gent Gran sota el títol Camins creuats, dones que arriben al mateix destí: Òdena. En aquesta, dues dones compartiran les seves històries de migració, explicaran els reptes que han hagut d'enfrontar i reflexionaran com la vida les ha portat a Òdena. L'acte tindrà lloc a les quatre de la tarda, al Casal de Gent Gran del Pla d'Òdena, i l'entrada serà lliure i gratuïta.
També, el dia 20 hi haurà una caminada saludable que partirà des del Centre Cívic del Pla d'Òdena i en la qual es llegirà el manifest del 8M. La sortida es farà a les 10 del matí, des del Centre Cívic del Pla d'Òdena. La participació en ambdues activitats és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia.
I fins al 31 de març hi haurà instal·lada l'exposició de dibuixos i fotografies de dones a la vidriera de l'Ajuntament, amb l'objectiu de fer visibles les seves figures. Les obres s'han recollit en el projecte per a infants Fem visibles les dones.
