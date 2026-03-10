Política municipal
Primeres reaccions a Ara Igualada: ERC s’obre a explorar-la, Poble Actiu demana “conèixer la lletra” i el PSC diu que “el canvi ja és possible”
Els republicans valoren “positivament” la nova plataforma ciutadana, Poble Actiu comparteix part del diagnòstic però reclama concreció i el PSC defensa que l’alternativa al govern municipal ja és viable amb l’actual composició del consistori
La presentació del moviment ciutadà Ara Igualada aquest dissabte ha començat a generar les primeres reaccions entre les forces polítiques de la ciutat. Esquerra Republicana de Catalunya va ser la primera formació a pronunciar-se aquest dilluns, mentre que aquest dimarts també ho han fet Poble Actiu i Igualada Som-hi. La plataforma, impulsada per una seixantena de ciutadans, planteja la possibilitat de configurar una candidatura transversal de cara a les eleccions municipals del 2027.
ERC veu “una voluntat compartida” de construir una alternativa
L’executiva local d’ERC ha valorat “positivament” la presentació de la plataforma i considera que és “una expressió clara d’una voluntat compartida a la ciutat: sumar forces per construir una alternativa sòlida, il·lusionadora i ambiciosa a les eleccions municipals del 2027”.
Els republicans asseguren que comparteixen diversos elements del manifest, especialment la necessitat que la ciutat tingui “un nou rumb, projecte i ambició” i que es posin al centre qüestions com “l’habitatge assequible, el comerç de proximitat i un espai públic viu, la cultura i la cohesió comunitària, així com uns serveis públics eficients i un transport públic digne”.
El portaveu republicà a l’Ajuntament, Enric Conill, ha defensat que la ciutat demana “sumar i treballar en positiu” per construir una alternativa capaç de governar i transformar la ciutat. ERC assegura que afronta aquest procés amb “esperit constructiu” i amb la voluntat d’explorar un marc compartit que defineixi “un projecte de ciutat clar, un full de ruta realista i un mètode de treball basat en la transparència i la participació”.
En qualsevol cas, la formació recorda que qualsevol eventual acord haurà de ser validat per l’assemblea local del partit.
Poble Actiu: “Ens agrada la música, però hem de conèixer la lletra”
Aquest dimarts també s’ha pronunciat Poble Actiu, que assegura compartir bona part del diagnòstic del manifest però considera que encara cal conèixer millor la proposta política concreta del moviment. El regidor Pau Ortínez ho ha resumit amb una metàfora: “Ens agrada la música, però hem de conèixer la lletra”.
Segons ha explicat, la iniciativa “sona bé” i coincideix amb moltes de les idees que defensa la formació, però abans de posicionar-se cal saber “quina és la voluntat d’Ara Igualada, quines condicions hi ha i com es gestionaria aquesta candidatura unitària”.
Des de Poble Actiu consideren que la proposta podria ser una oportunitat perquè les forces d’esquerres de la ciutat dialoguin i explorin una candidatura compartida de cara a les municipals del 2027. En aquest sentit, apunten que seria oportú obrir converses amb ERC i els comuns per veure si es pot articular “un projecte il·lusionant i transformador per a la ciutat”. La formació també ha remarcat que qualsevol decisió sobre una eventual candidatura unitària haurà de ser validada per la seva assemblea.
En canvi, Poble Actiu veu molt difícil un acord amb Igualada Som-hi, amb qui assegura mantenir discrepàncies en qüestions com “l’habitatge, el POUM o les prioritats pressupostàries”. Segons han afirmat, “cap de les propostes que han fet en els pressupostos s’acosta al que nosaltres creiem que caldria fer”.
El PSC defensa que “el canvi és possible” i diu que “escoltarà tothom”
Per la seva banda, el cap de l’oposició i portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha assegurat que la seva formació està centrada en la feina institucional i en aportar solucions als problemes de la ciutat. “Les eleccions encara són molt lluny i nosaltres estem centrats a treballar des de l’Ajuntament per afrontar els problemes que té la ciutat i aportar solucions des de l’oposició”, ha afirmat.
Cuadras ha defensat que el canvi polític a Igualada és possible amb l’actual composició del consistori: “Les forces de canvi sumem més que no pas la força de govern”, ha assegurat.
En aquest sentit, ha tornat a assenyalar que "el veto de la CUP" a la seva formació després de les eleccions municipals del 2023 va impedir articular una alternativa: “El canvi és possible des de fa tres anys”, ha afirmat.
Tot i això, el líder d’Igualada Som-hi ha assegurat que la formació està disposada a “escoltar tothom” si hi ha contactes amb el moviment ciutadà: “Nosaltres ens reunim amb entitats i ciutadans cada setmana i les portes del nostre partit estan sempre obertes per escoltar absolutament tothom”, ha afirmat.
La irrupció d’Ara Igualada comença així a moure el debat polític a la ciutat sobre els possibles escenaris de cara a les eleccions municipals del 2027.
