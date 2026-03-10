Entrevista | Montse Mases Alcaldessa de Calaf
"Volíem un servei centrat en les persones i no en el negoci"
La nova residència de Calaf, que disposarà de quatre unitats de convivència, inclourà serveis oberts a la ciutadania, com dinars per a majors de 65 anys, i es preveu iniciar els serveis d'atenció domiciliària al setembre
Després de gairebé tres dàcades de reivindicacions, Calaf tindrà una residència per a persones grans amb 54 places. L'alcaldessa del municpi que vol ser capital de l'Alta Segarra, Montse Mases, es mostra orgullosa del projecte que oferirà serveis molt més enllà dels residents que visquin en les instal·lacioms del nou equipament
Què significa per a Calaf que la nova residència de gent gran sigui una realitat després d’anys de reivindicació?
No diré que és un miracle, però gairebé. Sobretot és un projecte molt important basat en les persones, especialment en la gent gran que necessita assistència. És una reivindicació de més de 30 anys. Fins ara, les residències més properes eren a Torà, Guissona, Manresa o Igualada. A Calaf hi ha moltes persones grans i era una necessitat molt clara.
La residència tindrà unes 54 places i també serveis com centre de dia. Creu que aquesta oferta serà suficient per cobrir les necessitats de l’Alta Segarra?
La residència tindrà quatre unitats de convivència, pensades per separar diferents patologies i també perquè, si mai hi hagués una pandèmia, es pugui aïllar una unitat sense posar en risc la resta. Sabem que hi ha moltes persones amb dependència que han d’anar a una residència, però també volem que aquest equipament sigui una plataforma de serveis. L’atenció domiciliària serà una part molt important del projecte. La idea és que les persones puguin continuar vivint a casa seva, però que tinguin accés a serveis de suport, com ajuda per dutxar-se o seguiment de la medicació.
S'oferiran altres serveis?
També hi haurà serveis oberts a la ciutadania: les persones majors de 65 anys podran venir a dinar o fer ús d’alguns espais. Pensem en casos com el dels meus pares —el meu pare té 91 anys i la meva mare 85—, que tenen dificultats per a alguns serveis complets però volen continuar vivint a casa seva, on han viscut sempre. Aquest centre els pot oferir suport en les activitats quotidianes sense haver de deixar el seu entorn.
Per què s’ha escollit la Fundació Sant Andreu Salut per gestionar la residència?
Des del 2023 vam visitar diverses residències i ens vam informar molt. Volíem un servei centrat en les persones i no en el negoci, i per això no volíem que societats empresarials poguessin optar a la gestió. El Consorci Sanitari de Catalunya ens va plantejar una concessió delegada. El criteri principal que vam posar sobre la taula era que les persones fossin el centre del projecte. Vam seleccionar tres candidatures i la Fundació Sant Andreu Salut ens va agradar especialment pel seu model i per la seva experiència en serveis d’atenció domiciliària, on són pioners i tenen un dels millors serveis de Catalunya.
El projecte té un cost aproximat d’uns 4,4 milions d’euros, amb aportacions de fons europeus i altres administracions. Com s’ha estructurat el finançament?
El cost final és més elevat, de 5.201.000 euros aproximadament. Quan vam començar teníem 1.700.000 euros, als quals s’hi afegien 700.000 euros de l’Ajuntament provinents de la venda d’uns terrenys.El 2023 vam aconseguir també una subvenció del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona d’uns 303.000 euros. Sense ajuts extraordinaris hauria estat impossible tirar endavant el projecte. Gràcies a la intensitat de les demandes de Calaf, han arribat també altres recursos, com una aportació d’uns 724.000 euros. Ha estat un procés complicat, que ha requerit molt esforç i també molt desgast. Tot i així, aproximadament el 80% del cost total està subvencionat. A més, hem obert una via de donacions per a empreses i particulars de Calaf que vulguin col·laborar amb el projecte.
Creu que aquest equipament pot convertir Calaf en un referent de serveis per a la gent gran a la comarca?
Jo penso que sí. La residència està feta amb molt gust, amb molta cura pels detalls. S’han tingut en compte elements estètics i també criteris de sostenibilitat, adaptats als objectius de l’Agenda 2030.Per exemple, s’han utilitzat materials de construcció sostenibles, hi haurà terra refrescant i sistemes de recuperació d’aigua. Tot plegat farà que sigui un equipament molt important per a la gent gran.Nosaltres ho fem sobretot per les persones que viuen a Calaf i a l’Alta Segarra. Si això també fa que més gent decideixi venir a viure al municipi, millor que millor. Actualment l’edifici ja està construït, però encara falta l’ajardinament, l’entorn i el mobiliari. Després s’haurà de fer la legalització i tramitar les places concertades.
Com es repartiran les places disponibles entre privades i concertades?
Les places privades tindran un cost d’uns 77 euros al dia per persona, entenem que és un preu que no totes les famílies poden assumir, per aquest motiu des de L'ajuntament de Calaf es demanaran 40 places concertades i ja tenim una llista de possibles usuaris. La previsió és començar primer amb el centre de dia al maig, després posar en marxa la residència i, al setembre, iniciar els serveis d’atenció domiciliària. Volem esglaonar els serveis per oferir la màxima qualitat possible als usuaris.
