El Consell Comarcal de l’Anoia impulsa les Mini Fires de l’Estudiant per orientar més de 1.000 joves sobre el seu futur acadèmic
L’objectiu és reforçar l’acompanyament als centres educatius en el moment en què l’alumnat ha de plantejar-se el seu futur formatiu
Regió7
El Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia impulsa una nova edició de les Mini Fires de l’Estudiant als instituts de la comarca, una iniciativa que es va iniciar el passat 23 de febrer i que s’allargarà fins al 20 de març amb la finalitat d’apropar l’orientació acadèmica als i les joves.
En què consisteix?
Les Mini Fires de l’Estudiant són un recurs itinerant dinamitzat per tècniques de joventut que ofereix informació sobre els diferents itineraris formatius als i les alumnes de tercer i quart d’ESO, Batxillerat i PFI.
Durant aquestes jornades, els i les adolescents poden conèixer de primera mà les diverses opcions d’estudis postobligatoris, com ara els programes de formació i inserció (PFI), el batxillerat, els cicles formatius, les proves d’accés a la universitat, els graus universitaris o la formació ocupacional, entre altres alternatives.
Quantes jornades es fan?
En total, es realitzen 16 jornades de les Mini Fires de l’Estudiant en onze instituts de la comarca: l’INS Alexandre de Riquer (Calaf), l’Institut Vallbona, l’Institut Renaixença (Els Hostalets de Pierola), l’Institut Masquefa, l’Institut Pla de les Moreres (Vilanova del Camí), l’Institut MDP Capellades, l’Institut Molí de la Vila (Capellades), l’Institut Escola Piera, l’Institut Apiària (Piera), l’Institut Guinovarda (Piera) i l’Institut Montbui.
