Un dels ocupants del vehicle que es va precipitar a la zona dels ViuB2 continua hospitalitzat en estat estable
Aquest dimarts al matí s’han fet treballs a la zona i s’han instal·lat tanques per evitar el pas de vianants a la vorera
Un dels quatre ferits que van ser atesos en l’accident del vehicle que aquest dilluns al vespre es va precipitar uns cinc metres després de sortir de la calçada a l’avinguda de Nostra Senyora de la Pietat, davant dels pisos ViuB2 d’Igualada, continua hospitalitzat a l’Hospital Universitari d’Igualada en estat estable, segons han confirmat fonts sanitàries a aquest mitjà.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers, a més de diversos dispositius de la Policia Local d'Igualada. Segons ha confirmat el SEM a aquest mitjà, es van atendre quatre persones, totes ocupants del vehicle: tres amb ferides lleus i una en estat menys greu, traslladats a l’Hospital Universitari d’Igualada. Aquesta última continua ingressada i estable.
Aquest dimarts al matí operaris treballaven encara a la zona per revisar els desperfectes provocats pel sinistre. També s’hi han instal·lat tanques a la vorera per evitar el pas de vianants mentre no es repari la barana malmesa.
L’accident es va produir cap a les 20.30 h en aquest punt de l’avinguda, en direcció al centre d’Igualada venint de la zona de Fàtima. Segons testimonis presencials, el vehicle hauria col·lisionat amb un altre cotxe i, arran de l’impacte, hauria sortit de la calçada, trencant la barana de protecció i precipitant-se fins a una zona inferior. Les causes del xoc no han transcendit.
