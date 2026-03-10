Els veïns de la Cònca d'Òdena podran dir la seva al Pla Alimentari del territori
El document ja està fet en versió d'esborrany, però el Parc Agrari de la Cònca d'Òdena demanarà la col·laboració ciutadana en un acte el 24 de març al migdia a Igualada
Regió7
El Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO) presentarà el pròxim 24 de març l’esborrany del futur Pla Alimentari del territori en una sessió oberta a la ciutadania que tindrà lloc des de la 1 del migdia fins a les 3 de la tarda a la Sala d’Actes d’IGNOVA, a Igualada. La trobada servirà per recollir les aportacions dels veïns de la conca abans d’elaborar el document definitiu.
La proposta és el resultat d’un procés participatiu impulsat durant els mesos de gener i febrer, en què s’han organitzat cinc tallers temàtics per analitzar diferents aspectes del sistema alimentari local. Les sessions han abordat qüestions relacionades amb el medi ambient, la societat, l’economia, la salut i l’educació, amb l’objectiu de definir les bases d’un model alimentari més sostenible i de proximitat.
En aquests tallers hi han participat pagesos i ramaders locals, tècnics municipals, representants polítics, professionals de la restauració i membres dels àmbits de l’educació i la salut. Les sessions han servit per identificar les mancances del sistema alimentari del territori i plantejar possibles millores i estratègies de futur.
Del procés n’ha sorgit un primer esborrany del Pla Alimentari, que busca establir un pacte territorial entre els diferents actors de la cadena agroalimentària i reforçar el suport als petits productors de la comarca. L’objectiu és consensuar accions concretes que permetin enfortir el sistema alimentari local i potenciar la cooperació entre municipis, productors i ciutadania.
Un model alimentari més sostenible
L’elaboració del pla està liderada per l’Ajuntament d’Igualada, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i s’emmarca en l’Estratègia Alimentària del Parc Agrari. Aquest projecte dona continuïtat a iniciatives prèvies com la Carta Alimentària d’Igualada i la Diagnosi Alimentària elaborada per la Diputació.
El Parc Agrari de la Conca d’Òdena agrupa entitats de productors, comerç, restauració i turisme, així com el Consell Comarcal de l’Anoia i els ajuntaments de 16 municipis. En conjunt, el territori representa una població de més de 80.000 habitants i una superfície de 372 quilòmetres quadrats.
La presentació del 24 de març serà l’última oportunitat perquè la ciutadania pugui aportar propostes i prioritzar accions abans de tancar el document final del Pla Alimentari.
