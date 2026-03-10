Equipaments escolars
L’escola Emili Vallès es traslladarà dijous a La Teneria després de detectar un deteriorament general del forjat
L’Ajuntament calcula una obra d’uns 300.000 euros i preveu que el centre no pugui tornar al seu edifici fins a la tardor
Els 220 alumnes de l'escola reprendran les classes en 48 hores en un espai alternatiu validat per Educació
L’escola Emili Vallès d’Igualada reprendrà l’activitat lectiva aquest dijous a l’edifici de La Teneria, després que l’Ajuntament hagi decidit suspendre preventivament les classes al centre per la detecció de problemes estructurals aquest dilluns al vespre. Segons s’ha detallat aquest dimarts en roda de premsa, el problema no rau ni en el subsòl ni en la coberta, sinó en un “deteriorament general del forjat” que compromet l’estabilitat de l’edifici.
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha defensat que la decisió s’ha pres per “prevenció” i amb la voluntat de prioritzar la seguretat. “Ens volem curar amb salut, volem prevenir”, ha afirmat. En aquest sentit, ha remarcat que la suspensió de l’activitat a l’escola s’ha fet com una “actuació preventiva, absolutament preventiva”, malgrat el “trasbals molt gran per a les famílies”.
Segons ha explicat l’arquitecta municipal, Marta García, l’Ajuntament feia mesos que seguia l’evolució d’unes esquerdes detectades en un punt concret de l’edifici. En un primer moment, les hipòtesis apuntaven a problemes relacionats amb el subsòl, arran de la situació meteorològica. Però fa aproximadament un mes i mig, des del centre es va alertar de l’aparició d’una nova esquerda que “ja no seguia aquests patrons”.
A partir d’aquí, el consistori va intensificar l’estudi amb fissuròmetres - uns dispositius que permeten mesurar l’evolució de les esquerdes - , seguiment diari especialitzat i un aixecament en tres dimensions del conjunt de les fissures. La setmana passada, els tècnics van concloure que la patologia “no provenia del subsòl, sinó que provenia del forjat”, una hipòtesi que fins llavors no s’havia contemplat. Divendres es van obrir 20 cales a l’edifici i, amb les dades obtingudes aquest mateix dilluns, es va determinar que l’afectació “es podia extrapolar a la resta de l’edifici” i que evolucionava “d’una manera imprevisible”.
García ha detallat que el problema detectat és “el deteriorament general del forjat” i ha precisat que “no és un problema d’efectes de material ni d’efectes constructius”, ni tampoc “cap patologia externa, no és un efecte extern de pluja, d’aigua”. Tot i això, ha admès que la situació “posa en una situació compromesa l’estabilitat de tota aquesta plataforma horitzontal en el seu conjunt”.
Sobre el risc, l’arquitecta ha volgut matisar que “el risc de col·lapse com a tal, ara mateix no podem dir que sigui imminent”, però ha advertit que “la tendència era cap aquí” i que, per tant, calia actuar abans no hi hagués una situació de perill amb l’escola en funcionament.
Trasllat provisional a La Teneria
La solució acordada entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació és traslladar tota l’activitat docent a La Teneria, un espai que fins ara havia acollit els estudis d’Infermeria i que, segons el govern municipal, pot assumir els prop de 220 alumnes del centre. Castells ha assegurat que es tracta d’un equipament “validat pel Departament d’Educació i Formació Professional” i que permetrà oferir “una escola de primer nivell”.
L’alcalde ha subratllat la rapidesa de la resposta institucional i ha afirmat que, en 48 hores, es podrà reprendre l’activitat en un nou emplaçament. “El principal que era oferir un espai agradable, segur i amb tota la qualitat per fer classes el tenim garantit”, ha dit. També ha confirmat que el servei de menjador funcionarà al nou espai, tot i que els detalls logístics s’acabaran de concretar amb les famílies.
La directora dels Serveis Territorials del Penedès, Marisa Vila, ha avalat la decisió i ha insistit també en el criteri preventiu. “Quan hi ha un risc de col·lapse i queda demostrat tècnicament, la prevenció és clau”, ha assenyalat. Vila ha volgut transmetre un missatge de calma a les famílies i ha remarcat que “continuarà l’activitat lectiva” encara que sigui “en un espai diferent”. També ha demanat “confiança amb aquesta corresponsabilitat de l’administració”.
Un curs “diferent” fins a la tardor
La directora del centre, Teresa Ramos, ha admès que la situació ha estat un “xoc” per a la comunitat educativa, però ha garantit la predisposició del claustre per adaptar-se al trasllat. “Ens reinventarem, que és el que fem els mestres cada dia”, ha afirmat. També ha reconegut que el nou espai “potser no és el millor lloc per als nens més petits”, però ha assegurat que buscaran la manera de fer-lo funcionar i d’adequar-lo a les necessitats de l’alumnat.
Ramos ha explicat que aquest mateix dimarts els mestres havien de començar a reubicar grups, definir els espais i reorganitzar el funcionament ordinari de l’escola. “Passarem un curs una mica diferent”, ha resumit.
Pel que fa al retorn a l’edifici original, l’Ajuntament calcula que les obres podrien allargar-se fins a la tardor. Castells ha avançat que entre aquest dimarts i dimecres es contractarà l’estudi per redactar el projecte executiu de reparació i que la inversió prevista és “del voltant de 300.000 euros”. A més, ha anunciat que el ple municipal de finals de març aprovarà una modificació de crèdit per disposar dels recursos necessaris i actuar “immediatament”.
L’alcalde ha evitat concretar terminis tancats per a la finalització dels treballs, però ha insistit que la voluntat és fer una reparació d’urgència perquè l’Emili Vallès pugui tornar al seu edifici “aproximadament a la tardor”. Mentrestant, les obres previstes per traslladar a La Teneria l’Escola Oficial d’Idiomes i l’escola d’adults quedaran aturades fins que acabi aquesta emergència.
