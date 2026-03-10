Equipaments escolars
L’oposició reclama explicacions al govern pel tancament de l’escola Emili Vallès: “És el segon equipament que tanca en un any”
Igualada Som-hi (PSC) reclama aclarir el manteniment del centre i Poble Actiu critica l’avís tardà a les famílies i alerta que La Teneria no té espais de joc per al pati
Després de l’anunci fet aquest matí per l’Ajuntament d’Igualada sobre el tancament preventiu de l’escola Emili Vallès per problemes estructurals al forjat de l’edifici i el trasllat provisional dels alumnes a La Teneria, els grups municipals d’Igualada Som-hi (PSC) i Poble Actiu han reaccionat públicament a la decisió del govern municipal.
Els dos grups han coincidit a remarcar que la seguretat de l’alumnat i del professorat ha de ser prioritària, però han plantejat crítiques sobre la gestió de la situació i sobre l’organització del centre durant els mesos que durarà el trasllat.
El PSC demana aclariments sobre el manteniment
El cap de l’oposició i portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha expressat el suport del seu grup a la comunitat educativa, però ha reclamat explicacions al govern municipal sobre com s’ha arribat a aquesta situació: “Defensem i defensarem sempre la seguretat dels alumnes i dels mestres per sobre de tot”, ha afirmat Cuadras, que ha demanat aclarir “com s’ha arribat a aquesta decisió precipitada de tancar l’escola”.
El portaveu socialista ha recordat que l’edifici havia tingut intervencions estructurals al llarg de la seva història i que requeria un seguiment especial. En aquest sentit, ha assegurat que “l’Ajuntament era i és coneixedor dels requeriments especials que té aquesta escola” i ha reclamat saber “què s’ha fet o què no s’ha fet en l’àmbit de la prevenció i el manteniment”.
Cuadras també ha criticat el to de la compareixença de l’alcalde i les comparacions amb la pandèmia que s’hi van fer. Segons el portaveu socialista, “el que toca ara és deixar de banda la grandiloqüència i donar explicacions amb rigor i prevenció”, i ha afegit que “no es pot comparar el que ha passat amb l’escola amb la pandèmia”.
Cuadras també ha advertit que es tracta del segon equipament municipal que ha hagut de tancar sobtadament en menys d’un any. “Aquest és el segon equipament municipal d’Igualada que ha de tancar d’un dia per l’altre en menys d’un any”, ha dit, en referència també al tancament dels pavellons de les Comes l’any passat. Per aquest motiu, el PSC reclama “una revisió urgent de les estructures i de la seguretat a tots els equipaments municipals”.
El grup socialista també ha demanat mesures per facilitar el dia a dia de les famílies durant el trasllat: “Reclamem que l’Ajuntament ofereixi transport i acompanyament als alumnes que ho necessitin per anar a La Teneria”, ha indicat. Tot i les crítiques, Cuadras ha considerat que la solució adoptada pot ser adequada a curt termini: “Portar els infants a La Teneria ens sembla, vist que no hi ha una altra solució possible, una solució adient”.
Poble Actiu alerta de la manca d’espais de joc
Per la seva banda, el regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, ha criticat el moment en què es va comunicar la suspensió de les classes a les famílies. Segons ha explicat, “la primera comunicació va arribar a dos quarts de nou del vespre, a menys de tretze hores de començar les classes”, fet que, segons el regidor, ha generat dificultats de conciliació per a moltes famílies.
Ortínez considera que la decisió s’hauria pogut comunicar amb més antelació: “Creiem que la decisió s’hauria pres abans; els serveis tècnics segur que ja sabien que la cosa feia mala pinta”, ha apuntat.
El regidor també ha posat el focus en els reptes logístics del trasllat a La Teneria. D’una banda, ha advertit de les dificultats de mobilitat per a famílies que havien triat el centre per la proximitat al barri de Fàtima: “Reclamem que es posin les mesures necessàries perquè les famílies ho tinguin fàcil per portar els infants al nou emplaçament”, ha dit.
D’altra banda, ha expressat preocupació per la manca d’espais de joc a l’edifici. “La Teneria no té espai de joc i estem parlant d’uns 250 infants que no sabem on aniran durant l’estona del pati”, ha advertit.
Preguntat per alternatives, Ortínez ha plantejat estudiar l’ús de l’Escorxador com a espai provisional, ja que consideren que podria resoldre algunes de les dificultats detectades. Segons Ortínez, aquest equipament “té espai de joc i té proximitat al centre educatiu”, tot i que ha admès que caldria adaptar-lo abans de poder-hi traslladar l’activitat docent.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt