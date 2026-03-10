Una novel·la basada en la història d’una masia de Piera permet trobar un desaparegut de la Guerra Civil
Dues anoienques recuperen la memòria històrica de la seva familia que queda recollida en el llibre "Can Fontanelles. La història d’un país a través de la seva gent"
Quan la Mònica Morros i l’Ester Serra, filla i mare, van començar a investigar sobre la història de la seva família a la masia Can Fontanelles, a Piera, no es van imaginar que acabarien resolent la desaparició a la Guerra Civil d’un avantpassat republicà, Pere Guilera Xaus. Després de 87 anys ja no viuen amb l'angoixa de no saber la seva localització. La recerca s’ha pogut fer possible a través de documents d’arxiu, records familiars i la memòria de l’actual propietari de la masia, l’avi de la Mònica Josep Serra Guilera; i la germana de l’avi, Dolores Serra Guilera.
La informació recollida va permetre aportar dades sobre el cas i posar-les en coneixement dels organismes de memòria democràtica. Però, no va ser fins que la novel·la ja era publicada, que es va resoldre la desaparició i la Generalitat va comunicar a la família que Pere Guilera Xaus es trobava enterrat en una de les fosses comunes del Cementiri dels Caputxins de Mataró.
“Quan vam començar a escriure la novel·la no ens imaginàvem que acabaria així” comentava la Mònica. Els arxius no només han permès localitzar el Pere, sinó que també han pogut reconstruir les circumstàncies de la seva mort. Morros explicava que quan se'n van assabentar va ser un moment molt emocionant per la família i en especial en explicar-li al seu avi.
La història de Pere Guilera Xaus
Pere Guilera Xaus va ser un soldat república i qui havia de ser hereu de Can Fontanelles. Durant la Guerra Civil va ser ferit per metralla al front i traslladat a un dels hospitals militars de Mataró. Segons la documentació localitzada, va morir el 29 de gener a causa d’una epidèmia de febre tifoide que afectava els centres sanitaris en els darrers mesos de la guerra. La seva defunció va coincidir amb un moment de retirada de les tropes republicanes, fet que va obligar a deixar als hospitals els ferits més greus.
La masia va acabar per casualitat en mans de la seva família. Tot va començar quan el comprador de la masia el 1868 va transformar-la en casa senyorial, que és en l’estat en el qual es troba actualment. La família de les autores van ser masovers del propietari. Quan aquest va morir sense descendència la va hereta la seva germana. Aquesta, va acabar sent la que va deixar en propietat en el seu testament la masia a Miquel Guilera Amat, el primer membre de la família de la Mònica i L’Ester propietari de Can Fontanelles i gran protagonista de la història.
Els inicis de la novel·la
La novel·la va sorgir de la necessitat de voler recopilar tota la història de la família a Can Fontanelles “anàvem torbant documents antics a l'obrir calaixeres de la masia” relata la Mònica. És el primer llibre que escriuen mare i filla i la finalitat no era únicament fer una cronologia, sinó que en fer-la novel·la, poder conèixer els sentiments i posar-se d’alguna manera en la pell dels que ja no hi són.
La novel·la també tracte altres curiositats com la connexió de Can Fontanelles amb llinatges tant extraordinaris com descendents bastards de Jaume I, quarter de la columna comunista durant la Guerra Civil, i testimoni de festes amb castells de focs. A més dedica un capítol especialment a la vida de les dones a pagès.
