POLÍTICA MUNICIPAL
El PSC proposa una rotonda al Mirasol i un col·lector per evitar inundacions a la zona
Igualada Som-hi demana iniciar la tramitació del projecte després d’haver-ne pactat el finançament al pressupost municipal
El grup municipal del PSC a l’Ajuntament d’Igualada, sota la marca Igualada Som-hi, ha proposat impulsar la construcció d’una rotonda a l’encreuament del Mirasol i la instal·lació d’un col·lector d’aigües pluvials per reduir els problemes d’inundacions en aquest sector de la ciutat. La formació demana que es comenci a tramitar el projecte després que la proposta s’hagi inclòs en el pressupost municipal.
Segons expliquen els socialistes, la rotonda permetria ordenar la circulació en un encreuament on conflueixen fins a cinc carrers, un punt que consideren especialment sensible pel volum de trànsit i perquè constitueix una de les entrades a la ciutat. La proposta també contempla millorar el pas de vianants amb un sistema semafòric amb polsador, similar al que ja funciona en altres rotondes d’Igualada.
El cap de l’oposició, Jordi Cuadras, assegura que es tracta d’una actuació que respon a una necessitat detectada des de fa temps en aquest punt de la ciutat. Segons afirma, la rotonda del Mirasol és “d’aquelles infraestructures que tothom visualitza quan passa per aquest encreuament i que volem fer realitat”. Cuadras destaca que la proposta formava part del programa electoral del seu grup i defensa que la seva inclusió al pressupost municipal és resultat de “la política útil que fem des de l’oposició per aconseguir projectes que millorin la ciutat”.
Segons explica el mateix Cuadras, la possibilitat de construir una rotonda en aquest punt ja figurava al Pla de Mobilitat d’Igualada aprovat l’any 2022, document en què el seu grup va introduir aquesta proposta com una possible solució per ordenar la circulació en aquest encreuament.
Un col·lector per reduir les inundacions
La iniciativa també inclou la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials per reduir les inundacions que es produeixen en aquesta zona durant episodis de pluja intensa. De fet, en els darrers episodis de pluges fortes va ser una de les zones que més va quedar afectada per inundacions.
El regidor Anselm Pasquina explica que la proposta respon a una demanda de veïns i comerciants del sector i assegura que cal “preparar Igualada per episodis de pluja extrema, invertir en prevenció i reduir l’afectació de les pluges”.
Segons el grup municipal, el tram de l’avinguda Pau Casals entre el passeig Verdaguer i el carrer Badalona no disposa actualment d’embornals amb prou capacitat per recollir l’aigua de pluja. Per aquest motiu plantegen construir un col·lector que permeti canalitzar-la des del passeig Verdaguer abans que baixi pels carrers de Pau Casals i Badalona.
Els socialistes també proposen que la rotonda i el col·lector es puguin executar dins d’una mateixa intervenció, amb l’objectiu de resoldre simultàniament els problemes de mobilitat i drenatge que afecten aquest punt del barri del Mirasol. Segons Cuadras, l’objectiu és que “els diners públics d’Igualada serveixin per resoldre els problemes que té la ciutat i arribin a tots els barris”.
