La convocatòria de subvencions per a entitats d'Igualada té un pressupost total de 519.100 euros
L’Ajuntament obre la nova convocatòria d'ajuts per impulsar projectes d’utilitat pública o interès social a la ciutat
Regió7
El regidor d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha anunciat, aquest dimecres, l’obertura de la nova convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre de l’any 2026. La dotació total de l’ajuda arriba als 519.000 euros.
En la presentació el regidor va subratllar la importància de posar les coses fàcils «a aquelles que fan bategar la ciutat» i que el paper de l’administració no és substituir la labor que fan les entitats, sinó proporcionar les eines adients perquè puguin elaborar els seus projectes.
En la convocatòria d’enguany hi haurà un nou model de plantilla que simplificarà la burocràcia per tal de fer més àgil el procediment. Ara, podran enviar duplicats per facilitar tant la sol·licitud com la justificació posterior dels ajuts.
Una altra novetat, és l’obligatorietat d’utilitzar el català en tota la documentació, avisos, retolació i comunicacions públiques de l’entitat que estiguin vinculades a l’activitat subvencionada. D’aquesta manera es pretén fomentar la llengua catalana.
Per últim, les associacions de veïns passen a dependre de la Regidoria d’Entitats amb un annex propi a les bases que reconeix el seu caràcter. El nou programa no només fomenta la convivència i cohesió social, sinó que incrementa la quantia dels ajuts de 350 a 600 euros per projecte.
Sessions informatives
Per explicar i aclarir tots els dubtes que sorgeixen dels canvis, l’Ajuntament ha organitzat diverses sessions informatives durant les setmanes vinents. La primera tindrà lloc el dimarts 17 de març a les Comes per a les entitats esportives. El termini de presentació s'iniciarà el 16 de març i acabarà el 17 d'abril, a més, tota la documentació i les bases estaran disponibles a la seu electrònica.
