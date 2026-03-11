Seguretat
Els Mossos intensifiquen els controls al transport escolar en una campanya arreu de Catalunya
El Servei Català de Trànsit coordina dispositius de vigilància als autobusos de menors; a la Regió Policial Central s’ha fet un control a l’Institut Escola Castell d’Òdena
Són gairebé les nou del matí i a l’Institut Escola Castell d’Òdena van arribant els infants a l’escola. Alguns ho fan acompanyats dels seus pares en cotxe, mentre que d’altres baixen dels autobusos del transport escolar abans d’entrar al centre. Aquest matí, però, l’arribada a classe ha tingut una presència poc habitual: la dels Mossos d’Esquadra, que han instal·lat un control a l’accés del centre en el marc d’una campanya de vigilància del transport escolar desplegada arreu de Catalunya.
El dispositiu forma part d’una acció coordinada pel Servei Català de Trànsit per reforçar la seguretat dels desplaçaments col·lectius de menors i verificar que els vehicles i les empreses que presten el servei compleixen la normativa. Durant els controls, els agents revisen tant les condicions administratives com l’estat dels vehicles i el funcionament del servei.
El caporal del Grup de Transports de la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra, Xavier Álvarez, explica que aquest tipus de campanyes es duen a terme diverses vegades durant el curs. “En el transport escolar es fan tres campanyes l’any: una a principi de curs, una altra durant el curs i una tercera cap al final”, assenyala.
Els controls se centren especialment en la documentació del servei i en l’estat tècnic dels autobusos. “Supervisem la fitxa tècnica, l’antiguitat del vehicle o que porti visible el distintiu de transport escolar”, detalla Álvarez. També es revisen elements de seguretat com els cinturons, els extintors, els martells d’emergència o les sortides d’evacuació.
A més, els agents comproven el compliment dels itineraris i de les parades establertes, així com altres dades relacionades amb la conducció del vehicle. Els conductors també són sotmesos a proves preventives d’alcoholèmia i drogues. “Normalment, no detectem gaires casos d’alcoholèmia, però a vegades és més freqüent trobar drogues perquè els efectes duren més temps”, apunta el caporal.
Entre les infraccions més habituals detectades en aquest tipus de controls hi ha qüestions relacionades amb el funcionament del servei. Álvarez recorda que “en el transport escolar només s’ha d’obrir la porta davantera i la monitora o el monitor és qui controla la sortida dels infants”. També es pot sancionar si el vehicle no porta visible el rètol identificatiu de transport escolar, com s’ha detectat en un dels autobusos inspeccionats aquest matí.
Segons el caporal, l’objectiu d’aquestes campanyes és sobretot preventiu i de conscienciació. “Es tracta de garantir i augmentar la seguretat viària en els desplaçaments col·lectius”, remarca.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien