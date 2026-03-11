Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local d'Igualada deté un conductor que va circular contra direcció per evitar l'arrest

Es va saltar semàfors, va pujar la vorera, després va voler fugir a peu i no tenia carnet

El vehicle del detingut, un cop va poder ser aturat per la Policia Loal d'Igualada

El vehicle del detingut, un cop va poder ser aturat per la Policia Loal d'Igualada / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Igualada

La Policia Local d'Igualada va detenir dilluns un conductor que va fer de tot per evitar ser arrestat: va saltar-se semàfors, va circular contra direcció i va circular per sobre de la vorera.

Tot va començar quan dilluns de matinada els agents van observar un vehicle de gamma alta que circulava amb un llum fos i a velocitat excessiva pel passeig Verdaguer, en ple centre de la capital de l'Anoia. Van intentar aturar-lo, però el conductor, lluny d'això, es va fer escàpols i va començar la seva llarga llista d'infraccions: es va saltar semàfors en vermell, circular contra direcció i per damunt de la vorera. Finalment, la policia va aconseguir aturar-lo en un carreró sense sortida.

Però la cosa no va acabar aquí. El jove, que feia 20 anys el mateix dia, va intentar fugir a peu. Aquest cop no ho va aconseguir, i encara que es va resistir, va acabar detingut.

La Policia Local li atribueix delictes de conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, resistència i desobediència i lesions lleus. Un bon regal d'aniversari.

