La Policia Local d'Igualada deté un conductor que va circular contra direcció per evitar l'arrest
Es va saltar semàfors, va pujar la vorera, després va voler fugir a peu i no tenia carnet
La Policia Local d'Igualada va detenir dilluns un conductor que va fer de tot per evitar ser arrestat: va saltar-se semàfors, va circular contra direcció i va circular per sobre de la vorera.
Tot va començar quan dilluns de matinada els agents van observar un vehicle de gamma alta que circulava amb un llum fos i a velocitat excessiva pel passeig Verdaguer, en ple centre de la capital de l'Anoia. Van intentar aturar-lo, però el conductor, lluny d'això, es va fer escàpols i va començar la seva llarga llista d'infraccions: es va saltar semàfors en vermell, circular contra direcció i per damunt de la vorera. Finalment, la policia va aconseguir aturar-lo en un carreró sense sortida.
Però la cosa no va acabar aquí. El jove, que feia 20 anys el mateix dia, va intentar fugir a peu. Aquest cop no ho va aconseguir, i encara que es va resistir, va acabar detingut.
La Policia Local li atribueix delictes de conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, resistència i desobediència i lesions lleus. Un bon regal d'aniversari.
