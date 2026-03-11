Valbona d’Anoia reclama una millora en la situació educativa del municipi
L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona visita la localitat i es reuneix amb el regidor d’educació per analitzar les necessitats educatives
Regió7
Representants de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona han visitat aquesta setmana l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia per conèixer la situació en la que es troba el municipi en matèria educativa. Aquesta visita a Vallbona d’Anoia forma part del recorregut que està fent l’Àrea d’Educació de la diputació de Barcelona per diversos municipis del territori.
El regidor d’educació de Vallbona d’Anoia, Joan Garcia Semitiel, va ser qui va mantenir la reunió amb la delegació de la diputació. Durant la reunió, la diputació va felicitar el consistori vallbonenc per haver aconseguit més recursos en matèria educativa que en els darrers anys, a causa que, el municipi anoienc va rebre aproximadament 13.000 euros en subvencions provinents del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.
Per altre banda, l’Ajuntament, va exposar les mancances i necessitats educatives com ara l’ampliació de la llar d’infants i de l’escola; i la necessitat urgent de construir l’institut definitiu, després de 18 anys funcionant en mòduls provisionals.
A més, el regidor d’educació va sol·licitar una nova reunió amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a través dels Serveis Territorials de la Vegueria del Penedès. La finalitat és continuar avançant amb les infraestructures educatives que necessitarà el municipi en un futur.
