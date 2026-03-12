La Diputació resol la reparació de fuites d'aigua a una cinquantena de municipis del Bages, Berguedà, Anoia i Baix Llobregat
Entre 2024 i 2025 s’han inspeccionat 2.000 km de canonades en 102 municipis de tota la província, en una campanya de detecció que continua per reforçar la garantia de subministrament i preparar el territori davant futures sequeres
Regió7
La Diputació de Barcelona ha detectat 700 fuites d’aigua a les xarxes municipals d’abastament entre els anys 2024 i 2025, després d’inspeccionar 2.000 quilòmetres de canonades en 102 municipis de la demarcació, 22 a l'Anoia. En aquesta comarca, la campanya s’ha dut a terme a Argençola, el Bruc, Cabrera d’Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellolí, els Hostalets de Pierola, la Llacuna, Montmaneu, Orpí, Piera, els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles i Veciana. També s'ha actuat a Moià i a 22 municipis més del Berguedà: Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, Castellar del Riu, l’Espunyola, Fígols, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, la Nou de Berguedà, Olvan, Puig-reig, la Quar, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre, Vilada i Viver i Serrateix. També a cinc municipis del Bages, Aguilar de Segarra, Castellgalí, Mura, Navàs i Sant Mateu de Bages, i a Abrera i Castellví de Rosanes, del Baix Llobregat.
Un cop reparades les fuites detectades a tota la província, aquestes permeten recuperar més de 3.000.000 m³ d’aigua cada any, una xifra que equival al consum anual d’aigua de tota la població del Berguedà o de ciutats com Vilafranca del Penedès o Igualada.
El vicepresident quart i diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic, Marc Castells, ha recalcat que “la sequera s’ha de combatre quan els pantans estan plens” i que la Diputació ha dut a terme aquesta campanya d’inspecció a “una xarxa molt envellida i que tenia pèrdues molt i molt grans”. Castells, que és alhora alcalde d'Igualada, ha assegurat que “per cada euro invertit en recuperem sis, és una feina ben feta”.
La campanya permet estalviar aigua que fins ara es perdia a la xarxa i que ara es recupera per garantir el subministrament a la ciutadania i reforçar la disponibilitat del recurs al territori. A més, la inversió -de 495.837,93 euros- que ha permès detectar les fuites genera un estalvi anual superior als 3 milions d’euros pels municipis, consolidant una millora estructural tant en l’eficiència hídrica com en la gestió econòmica del servei.
Combatre la sequera quan els pantans estan plens
El programa de detecció de fuites es va impulsar en el moment més exigent de la sequera, en què els municipis van haver de garantir el subministrament en una situació d’emergència climàtica. "Els estudis previs ja mostraven que a l’impacte de la sequera i del canvi climàtic s’hi sumava l’envelliment de moltes xarxes locals, fet que evidenciava la necessitat d’una inversió sostinguda per disposar d’infraestructures més resilients", han explicat fonts de la Diputació. Els ajuntaments han fet una part dels deures, sobretot garantint amb sistemes propis o alients, el servei. En alguns casos, fins i tot es va arrbar a fer restriccions significativa, com a Cabrera d'Anoia.
Actualment, i amb una situació hidrològica molt més favorable, la Diputació manté i reforça aquesta línia de treball amb la voluntat d’anticipar el territori a possibles episodis futurs d’escassetat, reduint pèrdues i modernitzant infraestructures per a fer les xarxes d’abastament més eficients.
La campanya de detecció de fuites forma part del suport estructural que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis en tot el cicle local de l’aigua. Des de l’any 2000, la corporació elabora projectes i plans directors d’abastament i clavegueram, que faciliten als ajuntaments una gestió més eficient de l’aigua.
Aquest acompanyament tècnic es complementa amb ajuts econòmics per a campanyes de millora dels punts d’abocament i per a la redacció de plans integrals de sanejament, així com amb el Programa sectorial de millora de les xarxes d’abastament, dotat amb 100 milions d’euros entre 2024 i 2027.
