IGUALTAT
Dones que obren camí en oficis tècnics protagonitzen la cinquena jornada de “Referents Igualadines”
La trobada, conduïda per Olga Jiménez, posa el focus en professionals que treballen en sectors tradicionalment masculinitzats i convida el públic a reflexionar sobre els reptes de la igualtat
L’Adoberia Bella d’Igualada s’ha omplert aquest dijous al vespre de converses, experiències i reflexions al voltant del talent femení amb la celebració de la cinquena edició de la jornada “Referents Igualadines”, una taula rodona impulsada pel Servei d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament dins dels actes del 8M. L’acte ha reunit quatre dones que treballen en àmbits tècnics sovint masculinitzats i ha tingut un format de tertúlia oberta, amb la participació del públic.
La sessió ha estat conduïda per l’empresària i comunicadora Olga Jiménez, que ha proposat una conversa distesa, però amb voluntat de fons: visibilitzar trajectòries professionals femenines que sovint passen desapercebudes. “L’objectiu és visibilitzar el talent femení, perquè moltes vegades queda amagat”, ha explicat Jiménez, que ha recordat que encara sorprèn trobar dones en determinades professions.
La taula rodona ha comptat amb la participació de quatre dones referents en diferents àmbits tècnics: Maria Mercè Soler, doctora en Enginyeria i Tecnologies de la Informació per la UdL, professora i investigadora al Campus Universitari d’Igualada-UdL, especialitzada en enginyeria química i tecnologia del cuir; Miriam Navarro, programadora industrial, graduada en automatització i robòtica industrial per l’Institut Milà i Fontanals; Katherine Luceli Urbina, tècnica en electrònica i instal·ladora de fibra òptica; i Olya Dubovik, docent d’artesania i complements amb cuir a l’Escola Municipal d’Art La Gaspar, creadora de la marca Lubochka i impulsora de l’espai-taller Els Horts.
Durant la conversa han aparegut experiències que encara avui es repeteixen en molts entorns professionals: ser l’única dona a la classe, al taller o a la feina, haver de demostrar constantment la mateixa vàlua o respondre preguntes que rarament es fan als homes. Però també han compartit moments de satisfacció, vocació i perseverança.
Jiménez ha recordat que l’objectiu final és arribar a una societat on ja no calgui preguntar a les dones com han arribat fins a determinats llocs. “Jo mateixa recordo que una vegada em van preguntar com ho feia per conciliar. I vaig pensar: a cap dels ponents homes d’abans els ho havien preguntat”, ha comentat.
La conductora de l’acte també ha remarcat que els reptes d’igualtat no són només qüestió de dones, sinó de tota la societat. En aquest sentit, ha apuntat que cada vegada hi ha més homes que també reivindiquen poder conciliar millor la vida laboral i familiar.
Referents a prop de casa
La segona tinent d'alcalde i regidora de Governació, Habitatge, Igualtat, LGTBIQ+ i Universitats de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha subratllat que iniciatives com aquesta volen demostrar que no cal anar gaire lluny per trobar referents: “Volem donar veu a dones del territori que, a través de la seva experiència, ens permeten posar en valor el talent femení i inspirar noves vocacions”, ha destacat.
La jornada també pretén animar nenes i joves a explorar professions tècniques i científiques, àmbits on encara hi ha poca presència femenina, i mostrar que aquestes trajectòries professionals també poden néixer i créixer a Igualada.
Amb aquesta cinquena edició, el cicle “Referents Igualadines” es consolida com un espai de trobada i reflexió dins la programació del 8M a la ciutat. La conversa d’aquest dijous, però, ha deixat sobretot una sensació entre les participants i el públic: encara queda camí per recórrer, però cada història personal ajuda a obrir-lo una mica més. I, com s’ha comentat durant la vetllada, potser algun dia aquestes històries ja no seran excepcionals, sinó simplement normals.
