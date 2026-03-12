Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una olor química en una claveguera del carrer de la Misericòrdia d'Igualada alerta els Bombers i la Policia Local

Els Bombers, entre ahir i avui, hi han pres lectures que han confirmat la presència d'un agent químic

La Policia Local va tallar el carrer per precaució

Imàtge d'arxiu d'un sistema de drenatge

Jordi Torres Cusidó

Manresa

La presència d'olor química en una claveguera del carrer de la Misericòrdia d'Igualada ha fet saltar les alarmes. Ahir, cap a les 9 del vespre, una dona va avisar a emergències perquè notava una forta olor i els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions. Al lloc dels fets, el cos va comprovar que, efectivament, a la claveguera hi havia un producte que encara no s'ha identificat i les lectures preses dins la canonada eren elevades. Amb l'ajuda d'aigua es va facilitar que el químic seguís el curs del clavegueram. Paral·lelament, la Policia Local va tallar el carrer per precaució.

Aquest dijous al matí, els Bombers s'han tornat a desplaçar fins al carrer de la Misericòrdia, que se situa en una zona que combina usos industrials i residencials, i han continuat detectant la presència de l'agent químic.

