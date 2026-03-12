Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local d'Igualada denuncia dos menors en un patinet per conduir temeràriament

Els joves van intentar fugir de la policia i van acabar amb el vehicle intervingut i denunciats

Els joves van fugir de la Policia, però van ser interceptats al passeig Verdaguer

Els joves van fugir de la Policia, però van ser interceptats al passeig Verdaguer / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d'Igualada va intervenir dissabte al vespre un patinet en el qual circulaven dos joves de 17 anys, per tant, menors d'edat.

Els agents els van veure fent una vigilància a la plaça de Cal Font. Anaven els dos dalt del mateix patinet, cosa que no està permesa. Quan els van donar l'ordre d'aturar-se, els joves van fugir, "causant inseguretat entre els vianants", segons la Policia Local. Finalment, els van poder interceptar al passeig Verdaguer.

Els agents van denunciar els dos joves per no respectar les ordres dels agents, conduir de forma temerària i circular dues persones al mateix VMP. A més a més, van intervenir el vehicle i van informar els pares dels dos acusats, perquè són menors d'edat.

