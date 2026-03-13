Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

L’anoienc Joan Pinyol promet safareig amb el llibre 'Hi havia una bugada i altres contes'

Divendres 13 de març, a la biblioteca l’Atzavara d'Òdena, té lloc la primera presentació del 22è llibre de l’escriptor

L'autor Joan Pinyol / ARXIU PARTICULAR

Regió7

L’autor de Capellades, Joan Pinyol, acaba de publicar el seu vint-i-dosè llibre titulat Hi havia una bugada i altres contes. Aquest és un recull de vint-i-dues narracions que proposen safareig de diverses històries individuals i que, alhora, posen al descobert diverses circumstàncies d’un passat que ajuda a explicar el nostre present, com el món paperer, la pagesia i el bandolerisme a l’Anoia, així com la guerra, l’exili i la postguerra, entre d’altres.

Els contes recollits en l’obra també pretenen posar en dubte creences amb ironia i uns personatges sacsejats per unes ventades de l’atzar, que busquen, sense gaire sort, el sentit de la vida.

Notícies relacionades

La presentació començarà a dos quarts de set de la tarda a la biblioteca l'Atzavara d'Òdena i comptarà també amb l’anoienc Jaume Farrés Cobeta, professor de Llengua Catalana i Literatura.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  2. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  3. L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
  4. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  5. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  6. Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
  7. La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
  8. D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía

El Congost ho té tot a punt per rebre els Campions de l'ACB

El Congost ho té tot a punt per rebre els Campions de l'ACB

La xarxa de Rodalies, més lenta que fa una dècada: la falta de manteniment triplica les limitacions de velocitat des del 2017

La xarxa de Rodalies, més lenta que fa una dècada: la falta de manteniment triplica les limitacions de velocitat des del 2017

L’anoienc Joan Pinyol promet safareig amb el llibre 'Hi havia una bugada i altres contes'

L’anoienc Joan Pinyol promet safareig amb el llibre 'Hi havia una bugada i altres contes'

Israel llança fullets sobre Beirut exigint la col·laboració del poble libanès per al desarmament de Hezbolà

Israel llança fullets sobre Beirut exigint la col·laboració del poble libanès per al desarmament de Hezbolà

Una jornada d’Educació a Artés reflexionarà sobre com afavorir la personalització dels aprenentatges

Una jornada d’Educació a Artés reflexionarà sobre com afavorir la personalització dels aprenentatges

L'IPC augmentarà al 3,6% al març i superarà el 4% els següents mesos, abans de baixar a partir del juny, segons Funcas

L'IPC augmentarà al 3,6% al març i superarà el 4% els següents mesos, abans de baixar a partir del juny, segons Funcas

La línia de bus metropolità exprés X84 arriba als barris de Campreciós i el Ginestar de Viladecans

La línia de bus metropolità exprés X84 arriba als barris de Campreciós i el Ginestar de Viladecans

El Club Atrapahistòries torna a Solsona amb dues sessions per a infants de primària

El Club Atrapahistòries torna a Solsona amb dues sessions per a infants de primària
Tracking Pixel Contents