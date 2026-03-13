L’anoienc Joan Pinyol promet safareig amb el llibre 'Hi havia una bugada i altres contes'
Divendres 13 de març, a la biblioteca l’Atzavara d'Òdena, té lloc la primera presentació del 22è llibre de l’escriptor
L’autor de Capellades, Joan Pinyol, acaba de publicar el seu vint-i-dosè llibre titulat Hi havia una bugada i altres contes. Aquest és un recull de vint-i-dues narracions que proposen safareig de diverses històries individuals i que, alhora, posen al descobert diverses circumstàncies d’un passat que ajuda a explicar el nostre present, com el món paperer, la pagesia i el bandolerisme a l’Anoia, així com la guerra, l’exili i la postguerra, entre d’altres.
Els contes recollits en l’obra també pretenen posar en dubte creences amb ironia i uns personatges sacsejats per unes ventades de l’atzar, que busquen, sense gaire sort, el sentit de la vida.
La presentació començarà a dos quarts de set de la tarda a la biblioteca l'Atzavara d'Òdena i comptarà també amb l’anoienc Jaume Farrés Cobeta, professor de Llengua Catalana i Literatura.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía