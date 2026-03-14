El conseller de Justícia visita les excavacions de l'Abric Romaní de Capellades
Ramon Espadaler ha volgut conèixer de primera mà un espai de referència internacional en la recerca sobre els neandertals
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dissabte al matí l’Abric Romaní, situat a la cinglera del Capelló, a Capellades, un espai de referència internacional en la recerca sobre els neandertals, descobert l’any 1909 per Amador Romaní.
El conjunt arqueològic de la Cinglera del Capelló va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de zona arqueològica l’any 2023, i amb aquesta declaració es protegeix un conjunt de 17 jaciments prehistòrics de la cinglera: l’Abric Romaní n’és l’element més destacat i és considerat el jaciment neandertal més important de la península Ibèrica.
Aquest jaciment va servir de refugi per als neandertals entre fa aproximadament 75.000 i 40.000 anys, i s’associa principalment al paleolític mitjà i a ocupacions neandertals.
Durant la visita guiada al jaciment arqueològic, els directors de l’excavació, Palmira Saladié, Josep Vallverdú i Gema Chacón, han remarcat que l’Abric Romaní permet reconstruir amb molt detall com vivien aquests grups humans i han subratllat la importància de preservar i estudiar el patrimoni arqueològic, fet que ajuda a entendre millor els orígens de la vida humana i la llarga relació entre les persones i el seu entorn.
Abans de la visita, el conseller Espadaler s’ha reunit a l’Ajuntament de Capellades amb l’alcalde, Salvador Vives, diversos regidors i el jutge de pau. Posteriorment, ha signat el llibre d’honor del consistori.
