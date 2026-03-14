Igualada acull la presentació de l’informe «Els Ateneus Som Essencials!»
El document, fruit de quatre anys de reflexió del moviment ateneista, s’ha presentat aquest dissabte al matí a l’Ateneu Igualadí amb una conferència de l’antropòleg Manuel Delgado
L’informe «Els Ateneus Som Essencials!», impulsat per la Federació d’Ateneus de Catalunya, s’ha presentat aquest dissabte al matí a l’Ateneu Igualadí, en un acte que ha servit per compartir les conclusions de quatre anys de reflexió col·lectiva sobre el present i el futur del moviment ateneista.
El document és fruit d’un procés participatiu desenvolupat entre els anys 2021 i 2024, en què centenars de persones vinculades als ateneus federats han participat en sessions de debat territorials i trobades conjuntes per analitzar els principals reptes d’aquestes entitats culturals.
Entre les qüestions que aborda l’estudi destaquen el relleu generacional, la implicació de la base associativa, la comunicació com a eina estratègica, la millora de la gestió i la sostenibilitat econòmica, així com la relació entre els ateneus i l’administració pública.
Cultura arran de terra
La jornada també ha inclòs una conferència de l’antropòleg Manuel Delgado, titulada «La cultura arran de terra. L’ateneisme més enllà del poder i del mercat». Durant la seva intervenció, Delgado ha reivindicat el paper dels ateneus com a espais de cultura i participació ciutadana.
“Continueu fent amb la mesura que podeu, perquè tothom fa el que pot”, ha afirmat l’antropòleg, que ha encoratjat les entitats a continuar treballant d’esquena al poder i al mercat. En la seva reflexió, Delgado ha apuntat que la cultura es pot entendre com "la capacitat humana de crear nous universos i continuar construint el món", una idea que situa els ateneus com a espais de creació cultural i vida comunitària.
La jornada ha estat oberta al públic i ha volgut ser, més enllà de la presentació d’un informe, una invitació a continuar pensant en el futur del moviment ateneista.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat