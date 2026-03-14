Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Igualada acull la presentació de l’informe «Els Ateneus Som Essencials!»

El document, fruit de quatre anys de reflexió del moviment ateneista, s’ha presentat aquest dissabte al matí a l’Ateneu Igualadí amb una conferència de l’antropòleg Manuel Delgado

Un moment de la presentació de l’informe «Els Ateneus Som Essencials!» a l’Ateneu Igualadí aquest dissabte / MVD

Miti Vendrell

Igualada

L’informe «Els Ateneus Som Essencials!», impulsat per la Federació d’Ateneus de Catalunya, s’ha presentat aquest dissabte al matí a l’Ateneu Igualadí, en un acte que ha servit per compartir les conclusions de quatre anys de reflexió col·lectiva sobre el present i el futur del moviment ateneista.

El document és fruit d’un procés participatiu desenvolupat entre els anys 2021 i 2024, en què centenars de persones vinculades als ateneus federats han participat en sessions de debat territorials i trobades conjuntes per analitzar els principals reptes d’aquestes entitats culturals.

Entre les qüestions que aborda l’estudi destaquen el relleu generacional, la implicació de la base associativa, la comunicació com a eina estratègica, la millora de la gestió i la sostenibilitat econòmica, així com la relació entre els ateneus i l’administració pública.

Cultura arran de terra

La jornada també ha inclòs una conferència de l’antropòleg Manuel Delgado, titulada «La cultura arran de terra. L’ateneisme més enllà del poder i del mercat». Durant la seva intervenció, Delgado ha reivindicat el paper dels ateneus com a espais de cultura i participació ciutadana.

“Continueu fent amb la mesura que podeu, perquè tothom fa el que pot”, ha afirmat l’antropòleg, que ha encoratjat les entitats a continuar treballant d’esquena al poder i al mercat. En la seva reflexió, Delgado ha apuntat que la cultura es pot entendre com "la capacitat humana de crear nous universos i continuar construint el món", una idea que situa els ateneus com a espais de creació cultural i vida comunitària.

Notícies relacionades

La jornada ha estat oberta al públic i ha volgut ser, més enllà de la presentació d’un informe, una invitació a continuar pensant en el futur del moviment ateneista.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents